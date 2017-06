Karilaid: Riigikogu infotund kinnitas Reformierakonna tagatoa-poliitika jätkumist

31. mai 2017

Infotunnis sõnas Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Arto Aas, et peaminister Jüri Ratas saaks võtta telefonikõnega maha nii Tallinna linnapea kui ka volikogu esimehe. „Riigijuhid saavad telefonikõnega inimesi vallandada ainult teatud riikides, kuid Euroopa Liitu kuuluv Eesti sinna kindlasti ei kuulu. Opositsioonis on Reformierakond paraku kaotamas Eestile olulist fookust ning tõsiseltvõetavust. Euroopa Liidu väärtusi hoidmata pole neil lähiajal asja ühegi kombinatsiooniga valitsusse,“ arvas Karilaid.

Ta lisas, et Reformierakonna uue juhi valimistel oli peateema tagatubade olemasolu, millega ei olnud rahul suur osa erakonnaliikmetest. „Just sellise mentaliteedi vastu, et keegi ärkab hommikul üles, teeb telefonikõne ning jagab töökohti või võtab demokraatlikult valitud inimesi ametist üksipäini maha, seisid reformierakondlased viis kuud tagasi. Täna on näha, et nende inimeste lootused demokraatliku juhtimise tekkimisse kadusid pea kohe pärast Pevkuri valimist,“ tõdes Karilaid.

Riigikogulane möönis, et sellest on tegelikult kahju, sest lootused Reformierakonna ja uue juhi suhtes olid kõrgel ka temal. „Paraku räägib korruptsioonist linnapeakandidaat Kristen Michal, poliitilisest kultuurist Jürgen Ligi, aususest Keit Pentus-Rosimannus ja nii edasi ning seda ilma igasuguse hukkamõistuta, mis on lihtsalt kurb,“ lisas Karilaid.

Viimati muudetud: 31.05.2017

