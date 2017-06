Jüri Ratas:Nii kiiret majanduskasvu nägi Eesti viimati 2012. aastal

31. mai 2017

Peaminister Ratase sõnul on majanduskasvu hinnangu juures mitu head uudist. Esiteks on paranenud tootlikkuse näitajad ja majanduse kasvu struktuur. “Viimastele aastatele on olnud iseloomulik madal tootlikkuse kasv ning langevad kasumid. Selle aasta alguse seisuga on pilt palju paremaks muutunud.“

„Teiseks on ettevõtete investeerimistegevus hoogustunud, mis näitab suuremat kindlust tuleviku osas ja investeeringute toel on oodata, et näeme kiiremat majanduskasvu ka tulevikus. Kolmandaks oli majanduskasv aasta alguses laiapõhjaline, st korraga paljudel majandussektoritel läheb hästi,“ lisas ta.

Maailmamajanduses on kasvuväljavaade viimasel ajal paranenud ja sellest on võitnud ka Eesti eksportijad. „Meie eksportijad suutsid aasta alguses edukalt väljaveo mahtusid kasvatada, sellest kiiremini kasvas eksport viimati 2011. aastal,” sõnas peaminister.

Tööturu näitajad viitavad samuti majanduse tugevusele. Aasta alguses ulatus tööpuuduse määr vaid 5,6 protsendini. “Sellest madalamat tööpuuduse määra nägime me üksnes buumi ajal ligikaudu 10 aastat tagasi. Kasvanud tööhõive aitab vähendada ebavõrdsust ühiskonnas, mis on ka koalitsiooni üks eesmärkidest,“ selgitas Ratas.

„Nüüd on oluline kasvutempo säilitamine ja vundamendi ladumine tuleviku majanduskasvule. Valitsuse majanduskasvu prioriteedi ellu viimiseks olen kokku kutsunud majandusarengu valitsuskomisjoni, mis hakkab igakuiselt majanduskasvu küsimustega tegelema.“

Majandusarengu valitsuskomisjoni esimene kohtumine on planeeritud 13. juunile.

Viimati muudetud: 31.05.2017

Jaga

|