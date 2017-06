Nädala juubilar TIMO SOINI 55

Soini šokeeris Soome avalikkust, kui teatas paar kuud tagasi, vahetult enne kohalike omavalitsuste valimisi, et paneb ameti maha ja lahkub üldse poliitikast.

Paljude soomlaste jaoks oli Soini otsus suur üllatus, aga mees ise põhjendas seda vajadusega rohkem pühenduda isiklikule elule. Pole ka ime, sest tema juhitava erakonna toetus on valitsuses olles kukkunud varasemalt 20 protsendilt 8 protsendile. „Põlissoomlasi“ ähvardab samasugune saatus nagu Eestis IRL-i – valimiskünnise alla jäämine. Eks põhjus on ka selge: nii Põlissoomlased kui ka IRL on ühtemoodi rahvuslikud erakonnad, aga nad pole suutnud midagi rahva heaks ära teha. Nii nagu Eestiski, on Soomes iive suures languses, ning riiki lastakse massiliselt sisse immigrante. Kui rahvuslikud erakonnad sellist poliitikat heaks kiidavad, siis riskivad nad toetuse kaotamisega. Võrdluseks: teine rahvuslik erakond Eestis EKRE on opositsioonis ja tema toetus tõuseb, sest EKRE saab valitsuse leebet migratsioonipoliitikat vabalt rünnata.

Perussuomalaiset on ühtlasi hea näide sellest, kuidas rahva seas populaarne erakond võib valitsusse saades ja oma algsetest põhimõtetest loobudes toetusest väga kiiresti ilma jääda. Sama saatus võib Eestis tabada näiteks Keskerakonda või EKRE-t, kui nad peaks Reformierakonnaga valitsuse tegema. IRL-i täht hakkas kustuma just ühises valitsuses Reformierakonnaga.

Soini on erakonda juhtinud alates 1997. aastast. Tänavu täitub tal seega 20 aastat erakonna eesotsas. Kuidas ta on nii kaua vastu pidanud? Vastus on tegelikult lihtne. Soini on samasugune karismaatiline liider nagu Keskerakonnal oli Edgar Savisaar. Rahvas armastas teda ja tema abil pressis 1995. aastal, pärast Soome liitumist EL-iga, nullist alustanud erakond end Soome poliitikasse ja parlamenti. Oma hiilgeajal kümmekond aastat tagasi, pärast üleilmset finants- ja majanduskriisi kerkis Soini erakonna toetus 20%-ni, samale tasemele teiste suuremate erakondadega. Kardeti juba seda, et Soomes lähebki kogu võim Põlissoomlaste, ehk nagu neid halvustavalt kutsutakse – perskude, kätte ning Soinist saab algul peaminister ja seejärel president. Nii aga ei läinud, seda eelkõige tänu Euroopa Liidule, mis suutis suuremad kriisid ületada ning soomlaste enesehinnangut kergitada.

Praegu on soomlased kõige optimistlikum rahvas terves Euroopa Liidus, ja pole siis ime, et Euroopa Liitu kriitiliselt suhtunud Põlissoomlaste toetus on madalseisus. Soini otsust lahkuda võib pidada ka põgenemiseks uppuvalt laevalt, sest Soome majandus on pärast 10 aastat kestnud seisakut taas tõusuteel ning alternatiivse protestipartei võimalus ilma teha väheneb iga päevaga. Soome tulnud immigrandid on end ka suhteliselt hästi ülal pidanud, mistõttu pole nendega olnud suuremaid jamasid nagu pommiplahvatused ja terrorirünnakud. Paistab, et rahulikud soomlased on ka kuumad Iraagi ja Afganistani poisid enda seas maha rahustanud.

Eestis tembeldataks Soini otsekohe putinistiks, sest ta on Euroopa Liidu vastane. Näiteks pole Eestis ühtegi otseselt Euroopa Liidu vastast erakonda, rääkimata võimalusest, et selline erakond võiks olla esindatud parlamendis ja valitsuses. Aga Soomes on. Ent Euroopa Liidu vastane erakond valitsuses ei takista Soomel jätkamist Euroopa Liidus. Eestis oleks see mõeldamatu, aga Soomes on üsna tavaline, et asutustes ja organisatsioonides on koos inimesed, kel on teatud asjadest risti vastupidine arusaamine. Soomes kutsutakse seda sõna- ja arvamusvabaduseks. Arvamuste paljusust peetakse Soomes suureks vooruseks, aga Eestis on see sageli põhjuseks inimeste organisatsioonist välja heitmiseks. Lisaks muule on see Euroopa Liidu vastane Soini veel välisminister, kes ajab igapäevaselt asju Euroopa Liiduga. Eesti oludes täiesti kujuteldamatu olukord! Eurovastane Soini oli isegi Europarlamendi liige aastatel 2009–2011.

Soini alustas poliitikas küllalt noorelt, juba 16-aastaselt, kui temast sai Soome Maapartei liige. Soini juhtis partei noortekogu aastatel 1984–1992, pärast seda tõusis erakonna etteotsa ja oli seal kuni partei pankrotistumiseni 1995. aastal. Küllaltki sarnane olukord juhtus Eestis Rahvaliiduga. Ja nii nagu Rahvaliidu riismetele tekkis EKRE, loodi Soome Maapartei riismetele uus partei Perussuomalaiset . Soini kandideeris uue partei eesotsas esimest korda parlamenti 1999. aastal, aga ei osutunud 3371 häälega valituks. Teist korda kandideeris ta 2003. aastal ja siis osutus 4397 häälega valituks. 2007. aasta valimistel kogus Soini juba 19 859 häält, mis oli paremuselt kolmas tulemus terves riigis. 2009. aasta Europarlamendi valimistel kogus Soini 130 715 häält, mis tegi temast samasuguse häältekuninga nagu Eestis oli Indrek Tarand. Soome 2011. aasta parlamendivalimistel kogus Soini kõige rohkem hääli – 43 437. Pärast seda kandideeris Soini 2012. aasta presidendivalimistel ja sai 287 571 häälega paremuselt neljanda tulemuse. Ajakirjas Der Spiegel 2012. aasta augustis avaldatud nimekirjas oli Soini nimi ära toodud kui üks kümnest Euroopa Liidu seisukohalt kõige kardetumast poliitikust.

Soini tähelend hakkas kustuma 2015. aasta parlamendivalimistel, mil ta kogus 29 527 häält ja sai riigis teise tulemuse. Pärast seda teatas ta, et ei kandideeri 2018. aasta presidendivalimistel. Tänavu märtsis andis Soini teada, et paneb maha erakonnajuhi ameti ja lahkub üldse poliitikast.

Soini on tuntud oma konservatiivsete vaadete poolest. Ta on läbinisti kristlik mees. Näiteks on ta samasooliste abielu ja abortide vastu. Seoses oma põhimõtetega vahetas ta koguni usku. Luteri kirikus ristitud noormees läks 26-aastaselt pärast Iirimaa-reisi katoliku usku. Ta ise ütles, et ei suutnud luterlasena taluda naispreestreid ja aborti. „Naispreestrid tegid minust katoliiklase,” on Soini intervjuus välja öelnud. (Soomes ja mujal Põhjamaades lubati naispreestritel tegutseda alates 1980-ndatest aastatest.) Katoliiklasena tunnistab ta ainult mehe ja naise kooselu ning väljendab vabalt oma arvamust, et homoseksuaalid ei tohiks abielluda ega lapsendada lapsi, samuti ei tohiks homodele pakkuda viljatusravi.

Katoliiklike põhimõtete järgi on inimese elu algusest peale püha. Soinit mõjutas 14-aastasena juhtum, kus tema paralleelklassi tüdruk sai lapse. Soini on öelnud, et ta ei saa aru luterlaste mõtteviisist, et abort on põhjendatud siis, kui olukord seda nõuab.

Soinile meeldib ühtlasi katoliku kiriku pea, Rooma paavsti kommunismi- ja ateismivastasus. Samas on Soini tunnistanud, et padukristlane ta pole. Näiteks ei suuda ta alati teist põske ette keerata, ja annab lööjale vastu, kui vaja.

Sarnaselt Edgar Savisaarega on Timo Soini kõige nõrgemaks kohaks olnud tervis. Nii nagu Savisaargi, on ta üle elanud veremürgituse, ning sarnaselt Savisaarega on talle tehtud südameoperatsioon. Arvatakse, et kehvenenud tervis on üks põhjusi, miks Soini poliitikast lahkub.

Tervist ja jõudu sünnipäevalapsele!

INNO TÄHISMAA

Viimati muudetud: 31.05.2017

Jaga

|

INNO TÄHISMAA, 31. mai 2017