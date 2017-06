"Peibutuspartide" aeg peab lõppema!

HILLAR KOHV, 31. mai 2017

Tegelikult peaksid kõik Riigikogusse kandideerivad poliitikud olema valitavad üle terve Vabariigi kõikides valimisjaoskondades ning valitsus tuleks kokku panna neist poliitikutest, kes saavad rahva poolt enim hääli. Praeguse valimisseaduse puhul ei maksa rahva tahe suurt midagi, sest valitsus pannakse kokku selliselt, nagu poliitikutel omavaheline klapp on. See pole õige. Valijad ütlevad, et mis tolku on meie häältest, kui võimule pääsevad ikka teised. Ning mis veel kõige veidram: enne valimisi juba pannakse valitsus paika ning räägitakse, et kellest saab peaminister, kes valitsuse moodustab. Kuidas saab see normaalne olla?! Valitsus peab kokku pandama enim hääli saanud poliitikutest, aga mitte mingite võimuliitude poliitika alusel.