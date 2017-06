Paul Kerese tänava seitsmenda maleturniiri võitsid Tarvo Seeman ja Nikita Slavinski

Pressiteatest, 31. mai 2017

Ma tänan siiralt kõiki võistlusest osa võtnud malehuvilisi ning head korraldusmeeskonda, tänu kellele kujunes tänavune võistlus taas väga rahvarohkeks ja huvitavaks. Mul on hea meel, et ilus ilm andis kõigile noorematele ja vanematele malesõpradele võimaluse ennast hästi tunda ning omavahel sõbralikult mõõtu võtta. Loodan, et kõik osavõtnud jäid rahule ning taas sai kinnitust, et Paul Kerese mälestus on jätkuvalt au sees,“ ütles Jüri Ratas.