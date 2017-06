Euroopa Liidu Regioonide Komitee ALDE rühm testis Junckeri viit stsenaariumi

Just need teemad olid arutluse all ka Euroopa Regioonide Komitee (Euroopa omavalitsusi koondav organisatsioon) täiskogu istungil ja sellele eelnenud aruteludel, mis toimusid mai keskel Brüsselis.

Märtsis esitles Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker Euroopa tulevikku käsitlevat „valget raamatut“, milles pakutakse välja viis võimalikku stsenaariumi selle kohta, milliseks võib Euroopa Liit kujuneda 2025. aastaks, pärast Suurbritannia lahkumist ühendusest. Jean-Claude Juncker on see mees, kes on öelnud: „Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise arve tuleb "päris kopsakas" ja brittidel tuleb see härrasmehena tasuda.“ Kuna Brexit mõjutab otseselt Euroopa Liidu eelarvet, siis ulatub see omavalitsuste tasandini ja sedakaudu iga elanikuni.

Just seepärast arutati Jean-Claude Junckeri pakutud stsenaariume ka täiskogule eelnenud kohtumistel. ALDE rühm, kuhu kuulub ka siinkirjutaja, tunneb sügavat muret Euroopa Liidu tuleviku suhtes ja seetõttu arutasime väljapakutud võimalusi põhjalikult. Junckeri pakutud stsenaariumid on koondatud lühikeste ja tabavate pealkirjade alla, mis pikas perspektiivis pole küll üksteist välistavad, aga siiski küllalt erinevad oma põhimõtete poolest.

Stsenaarium 1: Carrying On – „Jätkame vanaviisi “. Euroopa Liidu liikmesriigid keskenduvad positiivsete reformide elluviimisele vastavalt Junckeri komisjoni 2014. aasta plaanile „Uus algus Euroopale“ ja Bratislava deklaratsioonile, millega ühinesid septembris 2016 kõik 27 liikmesriiki.

Stsenaarium 2: Nothing but the Single Market – „Keskendume siseturule “. Kui liikmesriigid ei suuda leida ühist keelt, siis muutub liit siseturule keskendunuks. Liikmesriigid saavad jätkata koostööd erinevate poliitikate vallas, kuid Euroopa ühisturgu reguleerivad põhimõtted kaotaksid suuresti oma tähenduse.

Stsenaarium 3: Those Who Want More Do More – „Kes soovib rohkem, teeb rohkem “. Euroopa Liidu üldine poliitika jääb kestma, kuid lisaks sellele võivad liikmesriigid sõlmida koalitsioone erinevates valdkondades nagu kaitseküsimused, siseturvalisus või sotsiaalküsimused.

Stsenaarium 4: Doing Less More Efficiently – „Vähem, aga tõhusamalt“. Limiteeritud vahendite efektiivsem kasutamine, kiirendades otsustusprotsesse ja vähendades bürokraatiat teatud valdkondades. Euroopa Liidu üldised põhimõtted jääksid aluseks reformitud, uutele suunistele. Selle stsenaariumi rakendamine võib liikmesriikidele tähendada suuremaid omafinantseeringuid projektide realiseerimisel ja seetõttu ka rangemaid valikukriteeriume tulevikus.

Stsenaarium 5: Doing Much More Together – „Teha rohkem, aga ühiselt “. Ettepaneku sisuks on tõhustada liikmesriikide koostööd. Liikmesriigid jagaksid ressursse ja võimu tõhusamalt, tänu millele saaks tähtsaid otsuseid kiiremini jõustada.

ALDE rühmas toimunud arutluste käigus korraldati spontaanne testhääletus. Saadikud pooldasid enim stsenaariume number 3, 4 ja 5. Napi häälteenamusega sai eelistuse 4. stsenaarium „Vähem, aga tõhusamalt“. Kindlasti on selle tulemuse taga ka saadikute mõtted Euroopa Liidu eelarve vähenemisest seoses Suurbritannia lahkumisega liidust, kui ressursside efektiivsem kasutamine saab prioriteediks. Võimalik lahkumishüvitis ei korva pikas perspektiivis tehtud plaane ja ühtekuuluvuspoliitika raames finantseeritavaid projekte peale aastat 2020.

Regioonide Komitee ALDE saadikurühm kavatseb kindlasti tulevikuski sel teemal aktiivselt kaasa rääkida ja välja pakkuda oma arvamusi. Meie nägemuse kohaselt peaks väljapakutud stsenaariumidest moodustuma ühine programm, mida saavad toetada kõik liikmesriigid. Euroopa Liidu mõjuvõim globaalses poliitikas ei tohiks muutuda, sest ainult nii on tagatud liikmesriikide, sealhulgas ka Eesti, huvide kaitsmine ja edendamine rahvusvahelisel areenil.

Kuna Euroopa Liidu tulevik puudutab meid kõiki, siis kutsun ka kõiki Kesknädala lugejaid avaldama oma arvamust väljapakutud viie stsenaariumi kohta.

KALEV KALLO,

Tallinna Linnavolikogu esimees,

Euroopa Regioonide Komitee liige

[fotoallkiri] Kalev Kallo Regioonide Komitee täiskogu istungil.

Viimati muudetud: 31.05.2017

