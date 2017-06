Aadu Must: Rail Baltic on värav Euroopasse

AIVAR JARNE, 31. mai 2017

Balti Assamblee president ja Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Aadu Must ütles konverentsi avakõnes: Baltimaadel on vaja tugevaid transpordi- ja taristuühendusi, et edendada majandust, luua uusi töökohti ning parandada piirkonna julgeolekut ja stabiilsust. „Ühised transpordi- ja taristuprojektid, nagu Rail Baltic, on värav Euroopasse. Projektide õnnestumiseks peame ületama füüsilised ja tehnilised barjäärid ning ühendama koostöös puuduvad lülid,“ sõnas Must.