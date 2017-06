Arvo Sarapuu lahkub poliitikast

Kesknädal, 31. mai 2017

"Ma ei tunnista ennast süüdi mulle esitatud kahtlustuses. Ma lahkun poliitikast jäädavalt, soovides säästa Keskerakonda, kes on niigi avalikkuse turmtule all. Ma vabandan kõigi, eelkõige nõmmekate ees. Kinnitan, et mul olid parimad kavatsused, ja mul on kahju, et need sellistena ei realiseerunud. Palun austada minu privaatsust, et saaksin oma eluga edasi minna," seisab Arvo Sarapuu reedel edastatud avalduses.