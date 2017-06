Autorollo lahkamine jätkub ringkonnakohtus

Erinevates kohtuastmetes on just tütarfirmasse vara viimine ja lõpuks kogu vara Autorollole kaotsiminek see küsimus, kus selgitatakse Rain Rosimannuse, Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ tegevuse õiguspärasust. Keit Pentus-Rosimannus oli vaieldavatest tehingutest kõrval, aga see võib muutuda koos kriminaalasjas teatavaks saanud uute asjaoludega.

Riigikohus tühistas kohtuotsuse põhjendamise kohustuse rikkumise tõttu ringkonnakohtu otsuse selle osa, millega lahendas esimest nõuet Rain Rosimannuse ja Keit Pentus-Rosimannuse suhtes. Kohus oleks otsuses pidanud põhjendama, miks ta ei nõustu pankrotihalduri faktilise väitega. „Kohus peab otsuses kõiki tõendeid analüüsima.” Ringkonnakohus ei ole aga ühegi pankrotihaldurite apellatsioonkaebuse väite kohta mingit seisukohta võtnud ja rajas oma lahendi üksnes eeldusele, et Rosimannuste tahtlus ei ole tõendatud. „Arusaamatu on ringkonnakohtu seisukoht, et kuna asja materjalidega ei ole tõendatud, et kostjad Rain Rosimannus ja Keit Pentus-Rosimannus oleksid tekitanud Autorollole kahju, siis on välistatud ka faktilise ühingujuhi deliktiõiguslik vastutus. /.../ Neid nõude aluseid tulnuks eraldi kontrollida.” Sarnased rikkumised esimeses nõudes olid ka Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu.