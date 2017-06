Reformierakond asus rünnakule

INDREK VEISERIK, 31. mai 2017

ämm, kilekotid rahaga, valge kampsun jne. Mäletatavasti viis Reformierakonna 2012. aasta rahastamisskandaal lõpuks Kristen Michali justiitsministri kohalt lahkumiseni. Samasugust vana Reformierakonna hõngu õhkub ka oravate linnaosade esinumbrite loetelust: peale Michali Jürgen Ligi, Hanno Pevkur, Taavi Rõivas, Keit Pentus-Rosimannus, Arto Aas, Urmas Paet ja Kaja Kallas. Kõik on praeguseks juba teada-tuntud reformierakondlased, ei ühtegi uut nägu,“ märkis Eesti Päevaleht.

Eesti Päevaleht kirjutas 30. mail, et Reformierakond võttis üheks oma pealinna kohalike valimiste kampaania juhtmõtteks võitluse korruptsiooniga, lubades tuua linnajuhtimisse rohkem ausust ja läbipaistvust. „Nii avati ise Pandora laegas, millest pudenesid välja märksõnad

Tuleb meenutada, et Jüri Ratase reiting peaministrina on endiselt väga kõrge.

Tuleb meenutada, et Jüri Ratase reiting peaministrina on endiselt väga kõrge. Elanikud hindasid Ratase tööd peaministrina aprilli alguses hindega 3,34. (Taavi Rõivase jaoks jäi nii kõrge toetusprotsent peaministrina kättesaamatuks.)

Erinevad uuringud näitavad ka, et tallinlased on linnajuhtimisega rahul ja Keskerakond liigub pealinnas kindla valimisvõidu poole.

Selge on see, et pärast valitsusest lahkumist mõnda aega tagaplaanile hoidunud Reformierakond on alustanud rünnakut peaminister Jüri Ratase, Keskerakonna ja kogu valitsuse vastu.

Tänane Keskerakond on teinud valitsuses tublit tööd ning praeguse rünnaku Keskerakonna vastu on põhjustanud Reformierakonna võimetus olla opositsioonis. Võimunäljased oravad tahavad iga hinna eest tulla võimule nii Tallinnas kui ka taas kogu riigis.

Ometi viis just Reformierakond pikaaegsel juhtimisel Eesti väga raskesse majanduslikku olukorda, mida tänane Keskerakonna poolt juhitav valitsus parandada püüab. Kui Reformierakond juhtis riiki, saatsid erakonda pidevad skandaalid ja korruptsioonikahtlused. Näiteks Rakvere linnapeana mõisteti reformierakondlasele Andres Jaadlale (tänane keskerakondlane) 2012. aastal karistus korruptsioonivastase seaduse rikkumise eest.

Loomulikult sahkerdamised Tallinn Sadamas, mille juhatust pikki aastaid on kontrollinud Reformierakond, ning rahahaihtumised firmast Autorollo. Jne. Jne.

Kõiki oravate korruptiivseid tegusid siinkohal üles lugeda ei ole ruumi. Täpsemalt on võimalik neist lugeda Kesknädala poolt 2009. aastal välja antud raamatust „Kuritöö ja karistamatus“.