On üks NATO-vastane partei

31. mai 2017

Sama seisukohta on väljendanud nüüd peaminister Jüri Ratas, Keskerakonna praegune esimees. Sellega on asi selge.

Kaitseministeeriumi tellitud uuringute kohaselt on viimastel aastatel olnud NATO-sse kuulumise vastu viiendik Eesti elanikest. See on vähemus, kuid märkimisväärne vähemus, mille olemasoluga peavad demokraatlikus riigis arvestama ka erakonnad. Eriti need, mis üritavad esindada mitte-eestlasi, sest neist toetab Eesti NATO-sse kuulumist vähem kui kolmandik.