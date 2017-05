Keskerakond avaldas oma hüüdlause valimisteks

24. mai 2017

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et erakonna hüüdlauses väljendub just erakonna suur kogemus omavalitsuste juhtimisel. „Eesti inimesed ootavad, et poliitikud päriselt pingutaks ning oskaks teha koostööd kõigi eestimaalaste huvide esindamisel. Lubadustele peavad järgnema ka selged otsused ja teod. Keskerakond on nii riigis kui ka linnades ja valdades seadnud alati julgeid sihte ning seejärel päriselt oma lubadused teoks teinud,“ sõnas Ratas.

Ratas lisas, et Keskerakonna juhitud valitsus on poole aastaga näiteks riigi tasandil oluliselt edasi liikunud pensionireformiga, astunud suuri samme arstiabi kättesaadavuse tõstmiseks, teinud kaalukaid otsuseid parandamaks madalapalgaliste inimeste hakkamasaamist ning toetanud omavalitsusi ja maaelu. „Samamoodi oleme Eesti suurimas omavalitsuses Tallinnas viinud järjest ellu algatusi, nagu eakatele pensionilisa maksmine, koolide ja lasteaedade renoveerimine, tasuta kvaliteetne ühistransport, sotsiaalteenuste parandamine, linnaruumi arendamine ning palju muud, mis on teeninud kõigi linnaelanike huve. Nende otsuste mõju näeb igal sammul kas Tallinnas jalutades või heites pilgu linlaste rahuloluküsitlustele,“ rääkis Ratas.

Keskerakonna esimehe sõnul on kohalike omavalitsuste valimised erakonna jaoks olulised kõikjal Eestis ning selleks tehakse rohkelt tööd igas vallas ja linnas. „Tuleme julgelt välja oma nimekirjadega ning teeme seda uhkuse ja kindlusega, et suudame inimestele pakkuda häid ideid, millele järgnevad otsused ja teod. Keskerakond on valimisteks valmis ning meie hüüdlause seda ka kinnitab,“ lausus Ratas.

