Tallinna laulumehel oli menu New Yorgis

SERGEI MAASIN, 24. mai 2017

Esimene esinemine oli mul Eesti seltsimajas. Kohale tuli eestlasi, ameeriklasi, venelasi, jaapanlasi ja armeenlasi. Mind paluti laulda eesti ja vene keeles ning kindlasti ka esitada midagi uuest Arno Babadžanjani lauludega kontserdikavast. Tundeid oli rohkesti ja andis tunda nostalgia. Juba peale kolmandat laulu, milleks oli „Emasüda“, paljud eestlased nutsid… Kontsert koosnes kolmest osast: eesti laulud, Arno Babadžanjani laulud ja Muslim Magomajevi laulud. Esinemine lõppes ovatsioonidega. Pärast kontserti ostis publik mu CD-plaate autogrammiga. Tähtis on ka see, et minu juurde tulid kohalikud muusikud, tegid koos minuga pilti ja palusid autogrammi. Tuli ka üks helilooja, kes ise on Valgevenest, kuid elab New Yorgis juba 27 aastat, ja pakkus oma laule. Vaatamata sellele, et paljud eestlased, kes emigreerinud Eestist, polnud varem minu laule kuulnud, tulid nad minuga tutvuma ja ostsid endale palju CD-plaate.