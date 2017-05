Kaastunne Suurbritanniale rahvale

JÜRI RATAS, 24. mai 2017

„ Minu siiras kaastunne meie lähedasele liitlasele ning heale sõbrale Suurbritanniale ja kogu Suurbritannia rahvale Manchesteris toimunud terrorirünnaku järel. See on rünnak meie kõigi – nii meie eluviisi kui ka ühiste väärtuste vastu. Sellist rünnakut ei ole võimalik õigustada. Kogu Eesti mõtted on nendega, kes kaotasid rünnakus oma lähedase. Soovin kiiret paranemist vigastatutele,“ märkis Jüri Ratas.