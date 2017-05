Vello Lukk: „Kavatsen Anne Veski laulu „Jätke võtmed väljapoole!“ kõlama hakates kindlasti tantsima minna.”

bussiootepaviljonid, millel Jõgeva valla juubelit tähistavad kleebised. “Möödunud aastal sai antud avalöök juubeliüritustele – teavitasime vallaelanikke ja valda läbivaid inimesi peatselt saabuvast juubelist. Ega väljanägemises polegi rohkem midagi muutunud, kuna Jõgeva vald on alati olnud heakorrastatud ja kauni loodusega,“ ütles Vello Lukk, kes elanud ja töötanud Jõgeva vallas aastakümneid.

Valda mööda ringi sõites hakkavad silma korras bussiootepaviljonid, millel Jõgeva valla juubelit tähistavad kleebised. “Möödunud aastal sai antud avalöök juubeliüritustele – teavitasime vallaelanikke ja valda läbivaid inimesi peatselt saabuvast juubelist. Ega väljanägemises polegi rohkem midagi muutunud, kuna Jõgeva vald on alati olnud heakorrastatud ja kauni loodusega,“ ütles Vello Lukk, kes elanud ja töötanud Jõgeva vallas aastakümneid.

Jõgeva vallas peaks inimestel olema lasteaiad, koolid, raamatukogud, noortekeskused, sportimise ja vaba aja veetmise võimalused kodukoha läheduses. Välja kujunenud viie keskuse ja külade vahelistes ühendustes on tähtis roll teedevõrgul. On tehtud teid tolmuvabaks ja ehitatud kergliiklusteid, mida mööda saab jalgsi või jalgrattaga liikuda Jõgevale Painkülast, Siimustist, Jõgeva alevikust ja Kuristalt. Vallaeelarves taristu arendamiseks seoses valla juubeliga kulutusi otseselt ette nähtud pole.

Jõgeva valla 150. aastapäeva pidustused jõuavad kulminatsiooni 10. juunil Kuremaal. Selles ajaloolises ja kultuuriloolises paigas toimuv on ka Vello Luki huviorbiidis. „Kuremaa on kujunenud oluliseks sportimise ja vabaajaveetmise kohaks. Külalistemaja, ujula koos mini-spaaga, spordikompleks ja terviserajad pakuvad treenimisvõimalusi nii suvel kui ka talvel. Kuremaa loss, park, järv ja rannaala on koht, kus saab üritusi korraldada ja vaba aega veeta. Tulevikus tuleks külalistemaja ja ujula koos mini-spaaga ühendada galeriiga,“ ütles Lukk.