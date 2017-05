Jõgeva vallavanem Enn Kurg: „Kutsun kõiki Kuremaale Jõgeva valla juubelipeole!“

Enn Kure sõnul toob võimalus töötada Jõgeva vallavanemana juubeliaastal kaasa igati positiivseid emotsioone. „Heameel on juhtida nii pika ajalooga valda. Juubeliaasta toob palju erinevaid sündmusi ja koos sellega ka palju kohtumisi inimestega, kes Jõgeva valla arengusse on oma panuse andnud.”

Vallavanem meenutab selle aasta esimesi sündmusi. Piibe maanteel Kärde mäel tähistati 16. aprillil Jõgeva vallas Eesti Vabariigi sajandijuubeli algust. Päeval, mil algul sadas ilusat laia lund, mõjus eriti südamlikult Eesti Taimekasvatuse Instituudi kultuurilembelise teadlase Reine Koppeli laul ja kitarrimäng; pärast tema esinemist tuligi päike välja.

Kuremaa lossis toimunud ajalookonverentsilt (korraldas Paduvere Talumuuseumi Selts eesotsas ajakirjanik Tiit Läänega) jäid meelde head ettekanded ja värvikad esinejad. Konverentsi avas Siiri Sisaski kontsert. Ettekanded olid ajaloolaselt Jaak Valgelt, sotsioloogilt emeriitprofessor Ülo Vooglaiult, Jõgeva valda Vaimastvere lähedale suvekodu rajanud Tallinna Ülikooli rektorilt Tiit Landilt ja mitmelt teiselt omal alal tuntud inimeselt. Päeva juhtis kõige esimene Jõgeva vallavanem Gustav Pirn, keda kehastas tuntud harrastusnäitleja ja lavastaja Janek Varblas.

Enn Kure sõnul on toonast ja tänast omavalitsusjuhti võrrelda üsna keeruline. „Ma arvan, et erinevus on suur. Tänapäeval on valla poolt korraldatavaid asju oluliselt rohkem ja seega ka vallavanema vastutusvaldkond suurem.“

Kuremaa on ideaalne peopaik

Jõgeva valla 150. aastapäeva pidustuste peapidu toimub 10. juunil Kuremaal. „Kuremaa on looduslikult väga kaunis koht ja suvepeo jaoks minu arvates ideaalne paik,“ arvab Enn Kurg.

„ Jõgeva valla aastapäevi on peetud erinevate motode all, näiteks „keskkonnasõbralik Jõgeva vald“ ja „spordisõbralik Jõgeva vald“, nüüd eraldi motot välja ei hõika, toimub lihtsalt Jõgeva valla sünnipäevapidu. Peokava on meeskonna poolt välja pakutud, ja kellegi ideid ei saa eraldi esile tõsta. Meeskonnaliikmetel on olnud omad ülesanded ja nad on oma valdkonna asjadega hästi hakkama saanud,“ räägib vallavanem.

Külalisi mitmest välisriigist

Enn Kure arvates tuleb Kuremaal juubelipidustuse ajal huvitav kontsert, kus esinevad nii kohalikud kui ka külaliste kultuurikollektiivid. Kindlasti lisab asjale vürtsi ukrainlaste esinemine. Külalisi on kutsutud Jõgeva valla sõpruspiirkondadest: Soomest Orimattila linnast, Rootsist Dals Ed-i kommuunist, Valgevenest Voložini rajoonist, Ukrainast Makarovi rajoonist ja Eestist Paide vallast. Nende piirkondadega on vahetatud ametlikke delegatsioone ja koos tähistatud pidulikke sündmusi. Vastastikku on visiite teinud haridusvaldkonna inimesed ja noorsootöötajad; koos on korraldatud ühiseid noortelaagreid.

Toimumas rahvusvaheline motoüritus

Lisaks 10. juunil peetavale Jõgeva valla 150. sünnipäeva peole on tulemas traditsiooniline rahvusvaheline kokkutulek Jõgevatreff, mis toob juuli viimaseks nädalavahetuseks Kuremaale paar tuhat mootorratturit. Sel aastal esimest korda peetakse Kuremaal populaarne Küüslaugufestival 19. augustil. Lisaks nendele suurematele sündmustele on valla erinevates kohtades kavas palju põnevaid ja huvitavaid asju. Jälgige reklaame ja kuulutusi Jõgeva Valla Teatajas, Jõgeva valla Facebooki-lehel ning valla veebilehel www.jogevavv.ee ,” rääkis Enn Kurg.

Rahulik ja turvaline

Rääkisime veelkord Kärde külast, mis pälvis 2016. aastal Jõgevamaa Aasta Küla tiitli ja on tuntuks saanud Vene–Rootsi sõjas sõlmitud Kärde rahu järgi. Nii ongi küla tänaseks motoks „Siin elab rahu“.

„ Kui rahulik on aga elu tänases Jõgeva vallas?“ sai Enn Kurelt küsitud. „ Arvan, et elukeskkond Jõgeva vallas on rahulik ja turvaline. Kui inimesed ise käituvad rahulikult ja hoolivad oma kodupaigast ning naabritest, siis ongi kõigil hea elada,“ vastas vallavanem.

JAAN LUKAS

[fotoallkiri] Foto Jõgeva vallavalitsuse istungist, mis seoses 150. aastapäeva lähenemisega peeti Paduvere Talumuuseumi territooriumile toodud kunagises Kõola koolimajas. Fotol Vello Lukk ja Enn Kurg (paremal).

