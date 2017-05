Valimised Iraani moodi

Kesknädal, 24. mai 2017

Iraanis võib ennast presidendikandidaadiks esitada iga vähemalt 18-aastane kodanik, kuid kandidatuurid vaatab läbi vaimulikest ja juristidest koosnev põhiseaduse järelevalve nõukogu. Riigis, kus riik ja religioon ei ole lahutatud, näeb põhiseadus ette, et presidendiks kandideerija peab olema Iraani päritolu, omama administratiivset võimekust ja oskusi, suutma ette näidata häid tulemusi enda varasemast tööst, olema usaldusväärne ja jumalakartlik, veendunult uskuma Iraani Islamivabariigi aluspõhimõtteid ja ametlikult järgitavat õpetust.

Tagasilükatud kandidaatide hulgas oli nüüd ka Iraani eelmine president Mahmud Ahmadinežad, kes vastandus aastatel 2005–2013 ametis olles teravalt Ameerika Ühendriikidele ja oli tuntud kui Iraani tuumaprogrammi tugev toetaja. Ta on hiljemgi rõhutanud: iraanlased ei tohi unustada, et USA on nende vaenlane. Ahmadinežad võitis valimised kahel korral väga tugeva ülekaaluga, aga kuna seadus ei võimalda olla presidendiks üle kahe ametiaja järjest, siis ei saanud ta 2013. aastal enam kandideerida, ja toona valiti tema asemele pingelõdvenduspoliitikat pooldanud reformistide kandidaat Hasan Ruhani.