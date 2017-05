Ajaloo suurim lunavararünnak. Kes riisuvad koore?

WannaCry viirust tuntakse ka nime all WanaCryptOr. Suurbritannias ründas see viirus tervishoiusüsteemi, mistõttu oli häiritud haiglate töö ja patsiente saadeti haiglatest koju. Rünnati Prantsuse autotootjat Renault ja Saksamaa suurimat raudteeoperaatorit. Rünnakukatseid tuvastasid ka pangad.Teateid rünnakute kohta tuli samuti Venemaalt, Ameerika Ühendriikidest ja Hiinast.

Ammu on möödas need ajad, mil IT-viiruseid loodi eneseteostamiseks või lihtsalt nalja pärast. Tänapäeval tungitakse võõrastesse arvutisüsteemidesse ikka selleks, et teenida raha, või siis varastada sellist informatsiooni, mida on võimalik rahaks teha.