Mida arvate üksikisiku tulumaksuvaba miinimumi suurenemisest?

„ Ma pean olulisemaks, et Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) poolt saavutatud õpetajate palgamuutmiskokkulepe on seni üldjoontes pidanud, ja loodan, et palgatõus jätkub ka edaspidi. Siinkohal aitäh kõikidele kolleegidele, kes on streikides avaldanud toetust EHL-i jõupingutustele. Oluline on ka see, et suhtumine õpetajatöösse on muutumas; töötasu tõus on muutnud selle ameti väärikamaks. Tulumaksuvaba miinimumi suurenemine ei ole enam eluline, vaid meeldiv lisasumma.