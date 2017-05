Samost ja Rumm: Aas on turvaline valik

AIVAR JARNE, 24. mai 2017

Anvar Samosti sõnul on Taavi Aas nüüd meerikandidaadina hoopis teistsuguses olukorras, kui ta seni on olnud. "Ta on senini olnud pigem tehnokraatlik, mitte päris poliitik. Ta on küll valimistel väga pikalt osalenud, kuid mingeid nähtavaid kampaaniaid või iseseisvaid poliitilisi programme pole ta esitanud. Nüüd peab ta kohalike valimisteni jäävate kuude vältel Tallinnas ära tegema ikkagi väga suure asja ehk Keskerakonnale jätkuvalt 50 protsenti pluss ühe hääle tagama, mis kindlasti ei ole lihtne ülesanne," tõdes Samost.