Taavi Aas: Mulle sobib tasakaalukas lähenemine

Olen linnavalitsuse heaks töötanud 12 aastat, näinud nii rõõmsaid kui ka kurvemaid päevi, kuid ennekõike vaimustab mind võimalus olla loojaks, algatajaks, elluviijaks. Tallinn tähtsustab nii ettevõtlikkust kui ka toimetulekut, nii eestlasi kui ka venekeelseid elanikke. Mulle selline tasakaalukas lähenemine sobib. Kaks päeva enne seda otsust käisin Mustamäel ringi, kohtusin rahvaga ja tajusin nende toetust. Oleme pikkade sammudega edasi liikunud, kuid palju tööd on veel pooleli.

Kui tahan, et Tallinnas säiliks tasuta ühistransport, pidin ma olema valmis kandideerima. Kui tahan, et Linnahall kunagi valmiks, pean ma olema valmis tulema kaadri tagant välja kaamera ette. Kui soovin, et eestlaste ja venelaste vaheliste tülide õhutajad ei võidaks, pean olema valmis sekkuma. Meie saavutused vajavad kaitset, ja võimu Tallinnas ei saa anda jõududele, kes ei viitsi isegi volikogus tööl käia.

Kuidas suhtute erakonna juhi ja Tallinna Nõukogu üksmeelsesse toetusse?

See on suur usaldus ja ma loodan seda õigustada. Igal juhul on mul hea meel võitluskaaslase ja hea sõbra Jüri Ratase julgustavate sõnade üle. Lisaks sellele on avaliku arvamuse uuringud näidanud tugevat toetust praegusele linnavõimule.

Kas Keskerakonna pikka aega kestev võimulolek Tallinnas on linnapeaks kandideerimist soodustav või raskendav asjaolu?

Oleme saanud olla loojaks, mitte lammutajaks. Ühendajaks, mitte lahutajaks. Me saame ka midagi ära teha, mitte üksnes kritiseerida. Alles paar nädalat tagasi taasavasime Kalevi spordihalli. Selle ümber on tekkimas Tallinna spordipoolus. Meid on usaldatud ja me oleme saanud tegutseda, et seda usaldust õigustada. Seega on meie seisund soodne. Opositsioon seevastu on siiani üsna raskes seisus, sest nende lubadused piirduvad peamiselt Linnahalli lammutamisega ja linnalehtede kinnipanekuga. Aga midagi konstruktiivset me neilt ei kuule.

Milliseid sõnumeid ja tegevusi peate kandideerimisajal kõige olulisemaks?

Meie programm on alles sündimas, kuid üht-teist on kindlalt teada. Tallinn peab olema hooliv, roheline, innovatiivne ja intelligentne. Me peame tähtsustama ettevõtlikkust, kuid ei tohi unustada abivajajaid. Loomulikult selgitame tulevase peatänava projekti ning püüame tutvustada väljapakutavaid Linnahalli võimalusi. Peame tähtsustama noorte huvitegevust, kuid ka eakamate inimeste tervishoidu. Töö Haabersti ristmikuga käib – palume vaid inimeste kannatlikkust ehitusperioodil. Ebamugavused on paratamatud, kuid tulevane lahendus tuleb senisest märksa parem.

Küsis AIVAR JARNE

[fotoallkiri] TAAVI AAS: Oleme saanud pealinnas olla loojaks, mitte lammutajaks. Ühendajaks, mitte lahutajaks.

Viimati muudetud: 24.05.2017

Jaga

|

AIVAR JARNE, 24. mai 2017