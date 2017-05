Merkeli partei sammub võidukursil

24. mai 2017

Langenud on ka rohelised ja täiesti kokku on varisenud nüüd Saksamaa Piraadipartei. Kui viie aasta eest lendas Piraadipartei komeedina Saarimaa, Schleswig-Holsteini ja Nordrhein-Westfaleni maapäevadesse, siis tänavu kukkus see neist kõigist järjest välja. Juba eelmisel aastal langeti välja Berliini Esindajatekojast. Piraadiparteilased ei ole Saksamaal esindatud enam ühegi liidumaa maapäevas.

Küsitlused näitavad, et eelmine kord Piraadiparteid eelistanud valijad liikusid sel aastal küll osaliselt tagasi vanade erakondade taha, aga kõige rohkem tõusis nende häälte najal siiski erakond Alternatiiv Saksamaale, mis pääses uue tulijana nii Saarimaa ja Schleswig-Holsteini kui ka Nordrhein-Westfaleni maapäeva. Kas selle erakonna tähelend jääb sama lühikeseks nagu „piraatidel“, see selgub tulevikus, aga selge näib olevat see, et Saksamaal on arvestatav hulk valijaid, kes otsivad lihtsalt mingit alternatiivi vanadele erakondadele.