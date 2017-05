Keskerakond tuli välja pealinna valimisprogrammiga

AIVAR JARNE, 24. mai 2017

Linnapeakandidaat Taavi Aas tõi programmi oluliste punktidena välja eakate sünnipäevatoetuse tõstmise 100 eurole, ravijärjekordade vähendamise ja Tallinna Haigla ehitamise. Samuti tagatakse igale lapsele tasuta huviring ning parem eesti keele õpe venekeelsetes lasteaedades. Linna asutustes võimaldatakse eesti-, vene- ja ingliskeelne teenindus

“ Meie programmis ei ole ühtegi punkti, mida ei saa päriselt ellu viia järgmise nelja aasta jooksul. Meie programmis ei ole lubadusi, vaid see on kindel tööplaan ja me oleme sajaprotsendiliselt valmis selle ellu viimiseks kohe kui saame selleks tallinlastelt mandaadi,” rõhutas erakonna linnapeakandidaat Taavi Aas.

Aas sõnas, et Keskerakond lubab jätkata koolide ja lasteaedade renoveerimist, kuni kõik koolid ja lasteaiad on saanud nüüdisaegsed majad. „Koostöös riigiga teeme korda Linnahalli, ehitame valmis Reidi tee, rajame Põhjamaade pealinnadega võrdväärse jalgrattateede võrgustiku, ehitame parkimismaju,“ märkis ta.

Keskerakonna programmis on põhjalikult kaardistatud ka suuremad projektid erinevates linnaosades. Samuti lubab Keskerakond kahekordistada heakorraks ette nähtud vahendeid ning üle linna rakendatakse parkidesse tööle pargivahid.

Tegevuskava Tallinnas

Tegevuskava sissejuhatuses seisab, et Tallinnas on olemas tugev ja professionaalne meeskond. „Meil on pikaajaline kogemus linna juhtimisel. Me teame, millised on tallinlaste ootused linna arenguks. Vaatame koos linlastega üheskoos tulevikku. Teame, kuidas ja mida arendada ning millisel moel seda teha,“ öeldakse selles.

„ Valimiste eel annavad erakonnad tuhandeid lubadusi. Meie koostasime alljärgneva tööplaani ning oleme sajaprotsendiliselt valmis seda ellu viima. Meie eesmärk on, et Tallinnas oleks kõigil hea elada. Nii noortel kui ka eakatel, nii eestlastel ja venelastel kui ka teiste rahvuste esindajatel. Me töötame kõigi linlaste huvides. Tallinlased on linna arenguga rahul. Me jätkame oma poliitilisi suundi. Tasuta ühistransport, munitsipaalehitus ja pensionilisa peavad säilima.“

Tegevuskavas on oluline stabiilse arengu ja kindla juhtimise jätkumine. Keskerakond on Eesti Vabariigi pealinna edukalt arendanud. Hea koostöö peaminister Jüri Ratase valitsusega toetab arengu stabiilsust. „Meie ühiseks eesmärgiks on Tallinna ja kogu Eesti areng, majanduse kasv, uute töökohtade loomine, palkade ja pensionide jätkuv tõus.“

Väljavõtted tegevuskavast

Eesti Vabariigi 100. juubeliks tõstame eakate pensionilisa 100 eurole. Hakkame seda välja maksma sünnipäevale eelneval kuul.

Ravijärjekordade vähendamiseks südamearstide juurde Tallinna haiglates anname linnakassast juurde 5 miljonit. Täiendava riigipoolse lisarahastusega peaks see märgatavalt vähendama ravijärjekordi.

Ehitame valmis Tallinna Haigla.

Viime ellu puuetega inimestele suunatud Tallinna ligipääsetavuse programmi ja tegevuskava ning arendame edasi Iru Õendus-ja Hoolduskodu.

Tagame igale lapsele tasuta huviringi enda kooli juures.

Suurendame oluliselt eesti keele õppe mahtu venekeelsetes lasteaedades.

Ehitame Tallinnasse 100 uut laste mänguväljakut ja teeme korda olemasolevad.

Tagame Tallinna linna asutustes heal tasemel teeninduse nii eesti ja vene kui ka inglise keeles.

Me ei luba kaotada Tallinnas tasuta ühistransporti. Ei ühistranspordi erastamisele!

Jätkame munitsipaalelamute ehitust vähendamaks eluaset ootavate perede järjekordi.

Peatänava projektiga muudame linnasüdame kaasaegseks. Tallinn saab Pärnu maanteele uue peatänava Vabaduse väljakust kuni Hobujaamani. Peamiselt jalakäijatele ja ühistranspordile mõeldud tänav ühendab renoveeritud Tammsaare pargi vanalinnaga.

Avame linna merele. Avatud mereäär inimestele. Selleks ehitame Euroopa kõige kaunima rannapromenaadi Piritalt Haaberstini. Toetame rahvusvahelise Tallinna maratoni korraldamist, mille trass kulgeks mereäärsel promenaadil.

Jätkame lasteaedade ja koolide renoveerimist, kuni kõik pealinna lasteaiad ja koolid on saanud kaasaegsed õppehooned. Jätkame lasteaedade välisvalgustuse parendamise projektiga.

Renoveerime Linnahalli koostöös riigiga. Rekonstrueerime legendaarse kontserdisaali ning rajame Linnahalli Põhjamaade parima konverentsikeskuse, mis ergutab majanduskasvu ja loob töökohti.

Jätkame pealinna elanikele vajaliku informatsiooni edastamist. Säilitame linnameedia kanalid: Tallinna Televisiooni, linna ja linnaosade ajalehed.

[fotoallkiri] Keskerakond presenteeris esmaspäeval Patkuli vaateplatvormil oma valimisloosungit „Teised lubavad, meie teeme!”.

