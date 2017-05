Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtus Sõmerus ettevõtjatega

17. mai 2017

Ettevõte tegeleb peamiselt ujuvkaide, eelkõige väikesadamatele suunatud sadamakaide, tootmise ja ehitamisega. Top Marine on ujuvkaide baasil ehitanud ka äsja Läänemere ühe moodsama sadama, 1. mail avatud Kakumäe sadama. Lisaks on ettevõte ehitanud kaisid ka Venemaale, Jaapanisse, Norra, Taani jne.

Näpil külastati ka kange alkoholi tootja ja importija Koch 1872 ettevõtte tootmistehast. Ettevõte hangib põhiliselt piirituse Eestist, kuid osaliselt ka Lätist ja Slovakkiast. Tootjal on tehases oma veepuhastussüsteem. Viimast peab ettevõtte juhataja Ivar Grossev äärmiselt oluliseks. Kochi sortimendi kõik viinad läbivad hõbefiltreerimise masina. Sarnast masinat kasutab Eestis veel ainult Liviko.

Ka kohtus asespiiker puidutööstuse Stora Enso Eesti ja Ardor puiduettevõtete juhatajatega. Üle 90 töötajaga Stora Enso Eesti saeveski käive on kasumi poolest kohe pärast suurettevõtte Venemaa saeveskeid, kuid eriti uhked ollakse ettevõttes selle üle, et toodang liigub üha rohelisemaks - keskkonnasõbralikumaks. Ardor on üks vähestest pelletitootjatest Eestis, kes toodab ainult premium-klassi küttematerjali. Energiatihedat küttematerjali toodetakse aastas 60 tonni ning toodangut pakutakse peamiselt kodumajapidamistele ja väiketootmisettevõtetele. 2014. aastal avatud tootmistehases kasutatakse valdavalt Eestis ehitatud tehnoloogiat.

Ringsõidu lõppedes viibis Eesmaa Uhtnas, kus toimusid kohtumised metalliettevõtjate Kopar Baltiku ja Estrus Steeliga. Mõlemas ettevõttes vesteldi ettevõtte juhatajatega, külastati tehaseid ning tutvuti toodanguga.

Järgmise ringsõidu teeb asespiiker 26. mail Pärnumaale, kus kohtutakse nii ettevõtjate kui ka erakonna Pärnu linna juhatusega.

Juba homme võtab asespiiker koos peaministriga Kehra rahvamajas osa üle-Eestilisest üritusest „Rahva nimel, maal ja linnas“. Reedel kohtuvad Eesmaa ja Ratas rahvaga Sillamäe kultuurikeskuses.

