Lauri Laats esitas Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonile avalduse

17. mai 2017

Laats palus komisjonil anda hinnang, kas suuremates kaubanduskeskustes levitatavate buklettide „Võrdsed võimalused kõigile“ levitamine vastab erakonnaseadusele, kuna erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku valimiskampaania läbiviimiseks on keelatud kasutada avalikke vahendeid.

Liisa-Ly Pakosta kuulub Tallinna Linnavolikogu Isamaa ja Res Publica fraktsiooni.

„Palusin komisjonil uurida, kas võrdõigusvoliniku nime ja pildiga levitatavate reklaamide puhul on rikutud erakonnaseaduse sätteid ja kas reklaamide valmistamiseks on kasutatud avalikke rahalisi vahendeid“ ütles Lauri Laats. „Ühtlasi palusin komisjoni hinnangut, kas antud juhtum on kohaliku omavalitsuse volikogu liikmeks oleva isiku poolt avalike vahendite seaduspärane kasutamine, kuna võrdõigusvoliniku büroo ülesannete tutvustamisel ei oma voliniku foto levitamine mingit tähendust“ lisas Laats.

Viimati muudetud: 17.05.2017

