Poeetide kuningas Igor Severjanin

Üle lugedes Severjanini luulet või proosat, tunned alati, et midagi väga olulist on ikka kahe silma vahele jäänud, tema loomingut on ühekülgselt tõlgendatud. Muidugi, poeedi kuulsus – nagu ta ise ütleb: „kahemõtteline kuulsus“ – algas tõesti üsna frivoolsest värsist:

Selle eest taheti autor isegi kirikuvande alla panna, kusjuures eriti raevukalt tõstis häält Leo Tolstoi. Skandaal, muide, nagu tihti juhtub, aitas kaasa, et täitus noore luuletaja suur unistus – ta sai üleöö kuulsaks. Ja aastal 1918 krooniti ta Moskvas lausa Poeetide kuningaks. Seda ajal, mil tuntust olid kogunud juba ka Majakovski, Balmont ja Blok. Suurt rolli mängis siin noorpoeedi esituslaad. Ta kandis oma poeesid (nii nimetas ta oma „lapsukesi“) ette artistlikult, poollauldes: tal oli võimas kontsertbariton ning ta teadis paljusid ooperiaariaid peast ja esitas neid laitmatult. Ka tema lavakuju oli huvitav: seljas kaelani kinni nööbitud frentš, astus ta lavale rõhutatult aeglase sammuga, heitis pea kuklasse, ja alustas… Lavalt lahkus ta kummardumata ja, vaatamata ovatsioonidele, ei ilmunud mitte kunagi enam välja… See kõik publikut vaimustaski.

Jäädes Eestisse „kinni“… Kui ta koos emaga Toilasse järjekordselt suvitama saabus, jäi ta siia surmani. Severjanini Eesti-perioodi jäävad luuletused elu igiväärtustest ja igipahedest, veidrustest, inimsuhetest, suurkujudest, universumist – polegi teemat, mida ta ei oleks puudutanud. Ka lapsi pole ta unustanud („Pargis nuttis tüdrukuke“). Üle viiekümne luuletuse on ta pühendanud oma abikaasale – luulelisele Felissa Kruudile. (Peab mainima, et Igor Severjanin tõstab oma luuletustes kõik naised pjedestaalile.) Koos Felissaga, kes eneseunustuseni armastas luulet ja ka ise luuletas nii eesti kui ka vene keeles, tõlkisid nad vene keelde eesti kirjanikke – August Allet, Marie Underit, Ernst Ennot, Henrik Visnapuud… Tänu neile ilmus venekeelne „Eesti luule antoloogia“. Koos tutvustasid nad eesti luulet ka Euroopa-turneedel.

Severjanini biograafilt Mihhail Petrovilt on Eestis viimasel ajal ilmunud uurimusi poeedi elu ja loomingu kohta, sh ka raamat poeedi „printsessidest“. Arvukalt on üllitisi Severjanini Ühingult.

Eelmisel aastal ilmus siinkirjutajal raamat Igor-Severjanini loomingust. Kogumikus on 25 luuletust koos originaaltekstiga, s.t rööptekstid nii eesti kui ka vene keeles. Seitsmele luuletusele on loodud ka meloodia.