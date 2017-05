Nädala juubilar HANNO TOMBERG 50

Minnes ajas veidi tagasi, on huvipakkuv Hanno lahkumine ERR-ist, kus ta oli ometi olnud mitte ainult juhatuses, vaid eelnevalt ka mitu aastat uudiste- ja sporditoimetuse juht. ERR-i nõukogu esimees Agu Uudelepp kommenteeris tema lahkumist, mis oli tingitud juhatuses küdenud erimeelsustest ERR-i personalipoliitika suhtes: "Ootus on, et juhatusse tuleks vähemalt sama tugev tegija kui Hanno Tomberg. Nõukogu oli tema tegevusega väga rahul, tegemist on tõelise spetsialistiga, kuid samas on ka selge, et kui inimene kirjutab ise avalduse, milles ta soovib lahkuda, siis saab nõukogu selle ainult teadmiseks võtta.“ See küllaltki julge ja ERR-i puhul tavatu samm järgnes sellele, kui sporditoimetuse juhil Marko Kaljuveeril paluti ametist lahkuda, sest Margus Allikmaa meelest polnud sporditoimetuse koostöö alaliitudega piisavalt tõhus, aga eelkõige ei meeldinud talle Kaljuveeri otsused selle kohta, missuguseid ülekandeõigusi hangiti. Nimelt kaitses Kaljuveer viimse hingetõmbeni seda, et ETV kannaks üle 2014. aasta jalgpalli MM-i. Kuigi Kaljuveer lahkus, kandis ETV jalgpalli MM-i Brasiiliast siiski üle, ehkki pani müüki veebi- ja mobiiliõigused. Sellele eelnes põnev väitlus selle üle, kas Eestis leiduks telekanal, mis võiks ülekandeõigused ETV-lt ära osta. Spekuleeriti isegi sellega, et Tallinna Televisioon võiks seda teha. Õigused maksid 600 000 eurot, mis oli muidugi ilmselt TTV-le üle jõu käiv, aga selle manöövriga suutis Allikmaa saavutada riigilt suurema toetuse. Teatavasti nüüd hakkab olümpiamänge vahendama Kanal 2 kui Eesti Meedia osa, kus sellega hakkavad tegelema Tomberg ja Kaljuveer käsikäes.