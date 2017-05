Prantsusmaa sai häkitud president Macroni

Prantsusmaa valimiste eel oldi juba valmis, et ka seekord võivad elektroonilised lekked mõjutada valimistulemust. Nii juhtuski viimasel kampaaniapäeval, 5. mail, kui hommikuks oli internetis avaldatud 9 gigabaiti Emmanuel Macroni kampaaniaga seotud inimeste töö- ja erapostkastide andmeid: e-maile, tekste, fotosid, muid faile. Sama päeva õhtul tuli kampaaniameeskonnalt pressiteade, milles kinnitati häkkimise asetleidmist ja hoiatati, et segaduse tekitamiseks on õigete dokumentide hulka loodud ka võltsinguid. Nii jääb neile alati võimalus väita, et just see või teine probleemne dokument ei olnud tõepärane.