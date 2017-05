Pilk maailma: Bahama valimised

Kariibi meres, Kuubast põhjapool asuv Bahama saarestik oli sajandeid Inglismaa koloonia, aga Teise maailmasõja ajal rajati sinna USA sõjaväebaase ja 1973. aastal kuulutati saared sõltumatuks riigiks, mis jäi Rahvaste Ühenduse koosseisu. Formaalselt on riigipeaks Inglise kuninganna Elizabeth II, kuid saartel esindab teda kindralkuberner Marguerite Pindling, kes on Bahama iseseisvuse rajaja Lynden Pindlingi lesk.

Seadusandlik võim kuulub viieks aastaks valitavale parlamendile, mis koosneb Senatist ja Koosolekute Kojast. Viimase liikmed valitakse otse rahva poolt majoritaarse süsteemi alusel ühemandaadilistest valimisringkondadest. Varem oli neid 38, aga nüüd tuli üks juurde.

Sellise valimissüsteemi mõjul on välja kujunenud kahe domineeriva erakonnaga poliitiline maastik.

Viimased viis aastat valitses vasaktsentristlik Progressiivne Liberaalne Partei (PLP), mis võitis valimised esimest korda 1967. aastal Lynden Pindlingi juhtimisel. Kui seda erakonda võib võrrelda USA Demokraatliku Parteiga, siis USA Vabariikliku Partei analoogiks on seal paremtsentristlik Vaba Rahvuslik Liikumine (VRL). Juba eelmised kolm korda käis võim valimistel neil käest-kätte ja nüüd sai VRL selle endale.

Valimiskampaaniad olid üsna lihtsakoelised. VRL lubas "muutust". PLP teatas, et viimase viie aasta jooksul valitsuses olles on juba rajatud alus muutusele, kuid palju tööd on veel ees ning nüüd on lihtsalt vaja jätkata selle tegemist. "Viimane asi, mida me tegema peaksime, on nüüd tagasi pöörata. Me peame liikuma oma riigiga edasi, üheskoos," rõhutas senine peaminister Perry Christie.

Valijate käitumine siiski ei muutunud. PLP sai lüüa sama rängalt nagu 20 aastat tagasi, kui sellele parteile jäi parlamendis ainult viis kohta. Christie kaotas valimisringkonnas, mida ta oli esindanud juba nelikümmend aastat järjest. Tundub, et valijad tahtsid lõpuks tõesti muutust.

Kindralkuberner nimetas peaministriks valimised võitnud erakonna juhi Hubert Minnise, endise tervishoiuministri, kes esimest korda valiti parlamenti 10 aastat tagasi. Minnis kuulutas oma võidukõnes, et see on rahva võit, et tema on rahva alandlik teener ja et rahvas on andnud selge mandaadi muutusteks. Ühtlasi teatas ta, et senine peaminister lubas teda muutuste elluviimisel igati abistada.

Senati kõik 16 liiget nimetab kindralkuberner, kuid mitte päris oma suva järgi. Üheksa senaatorit peab ta nimetama peaministri nõuandel ja neli opositsioonijuhi nõuandel, ning ülejäänud kolm jälle peaministri nõuandel, kuid alles pärast seda, kui on konsulteerinud nende isikute osas ka opositsioonijuhiga.

Kahe domineeriva erakonna kõrval leidub Bahamal väiksemaidki (näiteks kristlik-konservatiivne Bahama Konstitutsiooni Partei, mis kasutab väga omapärast loosungit: "Inimestel on valik, aga Jumalal on plaan!"), kuid need ja sõltumatud kandidaadid nüüd parlamendis ühtegi kohta ei saanud.

