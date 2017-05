IRL-i juhiks sai Helir-Valdor Seeder

Kn, 17. mai 2017

Kuigi kumbki esimehekandidaat ei söandanud kampaania ja valimiste ajal avalikustada, missuguseid eesmärke soovivad nad valitsuses läbi viia, leian, et tugeva koalitsiooni püsimiseks peame jätkama ühises vaimus,“ sõnas Riigikogu asespiiker Enn Eesmaa (KE] Delfi vahendusel. Ta lisas, et Seeder on IRL-ile tugev juht, kes kõikide ootuste kohaselt viib erakonna praegu valitsevast seisakust välja.

Varasemad kohalike omavalitsuste valimised on näidanud, et madalat toetust omanud erakonnad võivad valimispäeval saada toetajaskonna hüppelise kasvu, kuid selleks vajab erakond tugevat liidrit,“ tõdes Eesmaa, kinnitades omalt poolt, et uus esimees on ennast liidrina korduvalt tõestanud nii IRL-i volikogu esimehena kui ka põllumajandusministrina mõlemas Ansipi valitsuses.