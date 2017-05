Lõuna-Korea sai uue presidendi

Kn, 17. mai 2017

Moon on nimetanud ennast küll "USA-meelseks" ning pooldab ameeriklastega sõlmitud liitlassuhete säilitamist, kuid on rõhutanud, et Lõuna-Korea peab omaks võtma diplomaatilise lähenemise, haarama juhtrolli Korea poolsaare asjade otsustamisel ja olema valmis vastama ameeriklaste palvetele ka eitavalt.