Tallinna päev keskendus noortele

„ Sellist Tallinna päeva traditsiooni juurutamisel välja pakutud sümboolset Toompea ja all-linna võimuesindajate kohtumist ei olnud poliitiliste erimeelsuste tõttu toimunud juba 11 aastat,“ tõdes Aas Raepressi teatel. „Nüüd saime tänu riigi ja pealinna juhtide üksmeelele selle traditsiooni taas ellu äratada.“

Raekojas toimus Tallinna päeva aktus kutsutud külalistele. Ürituse raames andsid linnavolikogu esimees Kalev Kallo ja Taavi Aas linna uutele aukodanikele üle vapi- ja teenetemärgid. Ühtlasi anti üle teeneka kultuuritegelase preemia, tunnustati heategijaid ning allkirjastati Tallinna ja Genti koostöökokkulepe.

Tallinn kasvab

Südapäeval kuulutasid Taavi Aas ja heerold Jüri Kuuskemaa Raekoja platsil Tallinna päeva avatuks. Aas ütles, et 15. mail 1248 sai Tallinn Taani kuningalt Erik Adrarahalt Lübecki linnaõiguse, tallinlased aga võrdsed õigused ja enesestmõistetavalt ka võrdsed kohustused Lübecki linna kodanikega. Niisugune on Tallinna Euroopasse integreerumise ajalugu.

Tegevlinnapea lisas, et Tallinna elanike arv kasvab jõudsalt. Nii on see olnud juba üle kümne aasta järjest. Mai alguse seisuga elab pealinnas 444 885 inimest. Aprillis asus Tallinna elama 294 inimest. Nelja kuuga on tallinlaste arv kasvanud 1262 linnakodaniku võrra.

Tegevlinnapea sõnul kõneleb Tallinna elanikkonna stabiilne kasv sellest, et Tallinn on atraktiivne oma teenuste, tööhõive ja elu korraldamise tingimuste poolest. „Siin on palju võimalusi oma lemmikharrastustega tegelemiseks ja vaba aja veetmiseks. Tallinn on linn, kus tahetakse elada ja kus on hea elada.“

Avaüritusel esinesid Kaitseliidu Tallinna maleva orkester ja Tallinna sõpruslinna Genti trombooniansambel.

Rikas kultuuripäev

Pärastlõunal linnavolikogu esimees Kalev Kallo andis Jaan Poska majas kätte linna stipendiumid 40 silmapaistvale Tallinna kõrgkoolide üliõpilasele. Tallinna päeva rikkalik kultuuriprogramm pakkus meeldivaid elamusi igale maitsele ja eale.

Eesti youtuber ’id korraldasid koostöös Tallinna linnaga flash mob ’i Vabaduse väljakul. Tantsiti Karl-Erik Taukari bändi uue singli saatel.

Lava ette oli kogenenud umbes 500 tantsuhuvilist. Kõigepealt harjutati pool tundi ning siis tuli lavale Karl-Erik Taukari bänd. Orienteerivalt kell 16.30 pandi kaamerad käima ning Eesti suurim flash mob jäädvustati ka droonide kaasabil. Karl-Erik Taukari bändi uus singel kestab kolm ja pool minutit ning tantsusammud sai eelnevalt selgeks õppida Eesti youtuber ’ite spetsiaalse õppevideo http://bit.ly/youtuberiteflashmob järgi.

Tantsu autor Nele Kirsipuu ütles, et võttis flash mob ’i tantsu väljamõtlemise ja õpetamise ülesande meelsasti vastu, sest tants teeb tuju alati rõõmsaks. Eriti veel siis, kui seda saab teha koos paljude lahedate inimestega. „Tantsu tegin võimalikult lihtsa, et kõik jõuaksid jälgida ja oskaksid kaasa teha. Usun, et meie suurest ühistantsust saab iga osavõtja vägeva kogemuse ja muidugi laheda video,“ ütles Kirsipuu Raepressile.

Juba algusest peale on Tallinna päeva korraldamise peaeesmärk olnud tõsta tallinlastes oma kodulinna tunnet. 2017. aasta on laste ja noorte aasta, ning seetõttu oli ka Tallinna päeva raames plaan tuua kokku võimalikult palju noori, et teha koos üks lahe ühisaktsioon.

Esimest korda tähistati 15. mail Tallinna päeva 2002. aastal, seega tähistati tänavu seda päeva juba 16. korda.

Kn

[fotoallkiri] Eesti youtuber ’id korraldasid Vabaduse väljakul flash mob ’i. Lava ette oli kogenenud umbes 500 tantsuhuvilist.

Viimati muudetud: 17.05.2017

Jaga

|

Kn, 17. mai 2017