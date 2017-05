Tallinna linnapea kandidaat on tegevlinnapea Taavi Aas

Taavi Aas rõhutas otsusele järgnenud pressikonverentsil, et Keskerakond läheb Tallinnas valimisi võitma.

Aas ütles Kesknädalale, et ta on linna heaks töötanud 12 aastat. Selle ajaga on kesklinna parkimisplatsist saanud Vabaduse väljak. Mahajäetud elektrijaamast on sündinud punaste vaipadega Kultuurikatel, kus Euroopa Liit peab eesistumisi. Ülemiste keerukast teede umbsõlmest sai tänapäevane Ülemiste ristmik. Ja see töö läheb edasi. Tallinn areneb. „Alles kümme päeva tagasi taasavasime Kalevi spordihalli. Eile Linnahalli katusel seistes loendasin linnapildist 17 suurt ehituskraanat. See näitab, et Tallinn on pidevas arengus,“ tähendas Aas.

Aasa sõnul oleme hinnanud mitte üksnes arengut, vaid ka toimetulekut. „Kui ütlesime, et Tallinn aitab, siis me oleme abivajajaid aidanud. Linna edasiminekust peavad kasu saama kõik tema elanikud, ka madalapalgalised. Ka eakad. Ka tõsiste terviseprobleemidega inimesed.“

Jüri Ratas sõnas, et Taavi Aas on kogenud ja võimekas linnajuht, kes Vana Tooma kombel hoiab silma peal pealinna kõigi elanike heal käekäigul. „Taavi Aasa kogemus ja üle kaheteist aasta kogemust linnajuhtimisel on asendamatud ning tal on veel palju energiat ja uusi mõtteid Eesti pealinna edasiviimiseks. Just neil põhjustel otsustas Keskerakonna Tallinna Nõukogu esitada Taavi Aasa linnapeakandidaadiks,“ selgitas erakonna esimees.

Ratas ütles, et Keskerakond on Tallinnas võimul olnud 16 aastat ning selle aja jooksul palju saavutanud. „Saavutatut on põhjust hoida ja edasi arendada,“ märkis ta. Ratas tähendas, et pealinna saab hästi ja edukalt juhtida inimene, kes on linna arengusse panustanud ming kellel on kogemusi ja usaldust.

Eelolevaks valimiskampaaniaks lubas Keskerakonna juht, et erakond tuleb välja tulevikku suunatud sõnumitega. Sealhulgas keskendutakse noorte huviharidusele, parandatakse eakate toimetulekut, muudetakse tervishoiusüsteem kättesaadavamaks.

Taavi Aas on alates 2005. aastast olnud Tallinna abilinnapea ning täidab linnapea kohuseid 2015. aasta septembrist. Keskerakonna liige on ta alates 2002. aastast.

Kohalikud valimised toimuvad Eestis 15. oktoobril.

AIVAR JARNE, Kesknädal

[fotoallkiri] LINNAPEAKS KANDIDEERIMAS: Tegevlinnapea Taavi Aas ja peaminister Jüri Ratas teatasid esmaspäevasel pressikonverentsil, et Keskerakond läheb Tallinnas valimisi võitma.

