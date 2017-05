Valija võtku hoopis poliitikul nööbist kinni!

URMO SAAREOJA, 17. mai 2017

Nii nagu alati valimiste eel, asutakse taas valijaid üle külvama lubaduste magusa mannavahuga. Iga erakond ja valimisliit üritab välja mõelda laiahaardelist, kõiki valijate sihtgruppe hõlmavat valimislubadust, ning nende tulevikuvisioonide pealt endale poolthääli teenida. Aktiivsemad erakonnad ja valimisliidud on juba alustanud kirglikku lubaduste jagamist.

Lubadused on alati head asjad. Pahatihti tuleb aga hiljem õpetajalikult tõdeda: kui tervet rehkendust ei jõudnud teha, tee siis pool! Edasi mõtiskledes jõutakse kahjuks tihtipeale sellenigi, et kui poolt ei jõudnud teha, siis olgu või veerand. Ja kui veeranditki ei jõudnud, siis äkki ei peagi midagi tegema?

Paraku kiputakse valimisteperioodil poliitikas ikka lubaduste andmise ja teiste mustamise vinti üle keerama. Kes soovib saada prügivõitluse kuningaks ja parkivate romude pealikuks? Kelle unistuseks on üleöö minna lasteaedadesse eesti keelt õpetama, mida muidugi juba ka tehakse? Küsimus on hoopis, kuidas seda veelgi paremini läbi viia. Paraku polegi enamikus nendest ideedest kuigi palju värskust, uudsust ja kastist välja mõtlemist. Valijad aga vaatavad neid lubadusi ja mõtlevad: kõike seda oleme kuulnud juba aastaid – miks neid ideid siiani pole ellu viidud?

Tuleb tõdeda, et paljud erakonnad seisavad enne valimisi silmitsi ideenappusega. Ideede puudumise tõttu lüüaksegi tolmust puhtaks klassikaline vinüülplaat vastandumisest ning Keskerakonna võimult kukutamisest, mida ikka ja jälle püütakse esitleda kui revolutsioonilist uudispala Eesti poliitikas. Paaniliselt püütakse leida oma nišši, aga unustatakse, et inimesed ootavad tühjade sõnade asemel ideid ja nende teostamist just selles suunas, kuidas omavalitsus ja riik kasvaks ning areneks. Kas keskendume tõesti vaid sellele, mis tuleb kinni panna ja kaotada, või räägiks veidi ka sellest, mida tuleb teha ja arendada? Nüüd on Sinul valijana suur roll teha vahet lubaduste, vastandumise, riigimehelikkuse ja kohaliku omavalitsuse elu edendamise vahel.

Seega, head valijad, olge valmis! Valimised on alanud, ning poliitikud on teile hoopis enam kättesaadavad kui varem. Neid jagub konverentsidele, televisiooni, raadioeetrisse, laatadele, messidele ning isegi poe-esistele parkimisplatsidele. Nüüd on Sinu roll, hea valija, võtta vaevaks ja sikutada poliitikut nööbist ja temalt nõuda: mida ta on ära teinud, mis on tema visioon Eesti elu edendamiseks? Ei saa ju pealinna visiooniks olla ometi kleepsude paigaldamine või tasuta ühistranspordi kaotamine…

Ärge võtke kohtumist poliitikuga kui ebameeldivat ja pealesurutud kogemust! Vastupidi, see on võimalus astuda valijahääle küsijaga dialoogi ning anda talle reaalseid ülesandeid, mida avalik võim saab teostada.

Ära unusta seda, mis on Sulle valijana oluline! Kui Sulle on oluline tasuta ühistransport Tallinnas, siis küsi: kas kandidaat toetab valituks osutudes tasuta ühistranspordi süsteemi jätkumist? Kui Sulle on oluline pensionilisa, siis ära unusta küsida: kas pensionilisa maksmine jätkub?

Ära karda küsida küsimusi, mis on Sulle olulised ka siis, kui need on kandideerijatele ebamugavad. Näiteks sedagi, milliste erakondadega ollakse nõus koostööd tegema, sest ka see näitab, mida soovitakse taotleda ja millest ollakse nõus loobuma. Sina oled oluline, Sina valid endale esindaja, Sinu hääl loeb – ära unusta seda!

Kevadise lubaduste jagamise foonil loodan siiralt, et kõige selle varjus ei unustata reaalsete probleemide lahendamist, mis seni on saanud toimuda konstruktiivses koostöös ja soovis valijate elu paremaks muuta, mitte oma lubaduste paremas valguses paista laskmises.

Poliitikud on tõepoolest talveunest ärganud ja kipuvad valijatel nööbist kinni haarama. Kuulake siis meid kenasti ära, küll oktoobri lõpul läheb jälle rahulikumaks…

KESKMÕTE: Paaniliselt püütakse leida oma nišši, aga unustatakse, et inimesed ootavad tühjade sõnade asemel ideid ja nende teostamist just selles suunas, kuidas omavalitsus ja riik kasvaks ning areneks.

URMO SAAREOJA, Tallinna Kristiine halduskogu esimees

Viimati muudetud: 17.05.2017

