Kadri Simson majandusspidomeetrist: suurenev majanduskasv toob kaasa positiivsema tagasiside

10. mai 2017

„Tööandjate majandusspidomeeter on viimastel kuudel näidanud vaikset tõusu ning seesugune trend on ainult tervitatav. Ei ole mingi saladus, et mullu novembri lõpus tööle asunud valitsuskoalitsioon on alustanud toimekalt ning see võib tekitada ettevõtjates veidi ebakindlust ning teadmatust. Kuid nagu spidomeetrist näha, pole muretsemiseks põhjust. Näitajad kasvavad, seega võib olukorra kokku võtta sõnadega parem lootusrikas selgusetus kui senine selge lootusetus. Valitsuse eesmärgiks on paigal seisnud majanduse elavdamine ning olen veendunud, et seatud eesmärgi saavutamine toob kaasa positiivsema tagasiside ka ettevõtjatelt,“ rääkis majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Simsoni sõnul leiab valitsuse tegevuskavast mitmeid otsuseid, mis on mõeldud ettevõtjate olukorra parandamiseks, pidades silmas näiteks majutusasutuste käibemaksumäära tõstmise tühistamist, diiselkütuse aktsiisitõusu tuleval aastal ära jätmist ning ka niinimetatud küpsete ettevõtete dividendide maksumäära langetamist. „Lisaks on valitsuses arutluse all erisused energiamahukatele tootmistele ning alustavatele ettevõtetele. Tegemist on ettevõtlust soosivate sammudega. Kui üks Eesti tuntud ettevõtja nimetas valitsuse kõige kulukamat sammu, keskmist ja madalat palka teenivatele inimestele esimese 500 euro muutmist maksuvabaks, helikopterilt raha külvamiseks, siis samas on palju ettevõtjaid, kes on seda kiitnud kui esimest reaalset sammu palgavaesuse vähendamiseks. Lisaks aitab see kasvatada sisetarbimist,“ tõi majandusminister Simson välja.

„Olen veendunud, et nii tööandjate majandusspidomeetri tulemused kui ka Eesti üldised majandusnäitajad on kasvuteel ning selle taga on selge roll valitsuse tegevusel, mille heaks näiteks on täiendavad taristuinvesteeringud 135 miljoni euro ulatuses, mis minu hinnangul parandab selgelt meie majandust ja aitab kaasa ettevõtluse elavdamisele. Valitsus peab ettevõtjaid enda sammudest varasemast enam informeerima ja siis on võimalik asendada teadmatusest tekkinud rahulolematus ka positiivsemate hinnangutega,“ lõpetas Kadri Simson.

