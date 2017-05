Istun siin Riigikogu trepil, märg kalts käes, ja mõtlen

Teadsid ise, kellele pinget, kellele särtsu anda või kellelt üldse vool ära võtta. Vastalised pääsevad liiga kergesti, liiga leebelt! Vana oli ikki hea valitsus. Ja saadetigi pöialpoisid, et jagada nõu, kelle sängi võib minna, keda võib ja keda enam ei või puutuda. Pr. Anneli Ammas võttis kolleege linnalehtedest sarjata. Et teemad on valed ja palka saavad valest kassast. Tasuks sai ta Päevkommi… Uues sängis on peavoolumeediast saanud peavalumeedia. Kultuuraringis näib küll rahulikum, aga võta näpust. Kalmeti-poiss paukus luba küsimata ja sai kinga.

„ Aga ei ole! Reporter A. Ammas kirjutas, et Ratasest kui Paulusest on saanud Saulus, järelikult on meil eri piaminiistrid. Siis lugesin veel loo Mühak-peaministrist. Imestasin, et too sai juba ammu ametist priiks, aga siis taipasin, et leht üritas kirjutada tänasest piaminiistrist. Kui prillid pähe leidsin, moondus Mühak küll Pühak-miniistriks, aga Pühakule pandi pahaks, sa kuula nüid, Peterburi pühakoja külastamist! Segadust rohkem kui Kört-Pärtli särgisabas. Vabariigi sünnipäeva põle vaja või ei tohigi pidutseda! Ma kuulin, et päkapikud annavad nõu udujuttu ajada, et tänased miniistrid on magedad vennad, pole suutnud riigis korda luua, on korruptiivsed, silmakirjalikud, valelikud, populistlikud, kasutavad madalaid meetodeid võimu säilitamiseks, nagu proua ise kirjutas, aga Samosti-poiss ütles, et veel vähe andsid! Sa kuula, nagu Šveitsi päästekoer ohvreid, nii toetas teleankur hellalt endisi miniistreid.“