Õnne sünnipäevaks, Arnold Rüütel!

HEIKI VEIDEBAUM, 10. mai 2017

Arnold Rüütel on meenutanud, kuidas käitus tema juhitud Eesti. „Me võtsime kätte ja taastasime 1934. aastal Balti riikide välisministrite poolt Genfis alla kirjutatud koostöölepingu ning täiendasime seda. Toetudes sellele me deklareerisime, et jätkame iseseisvate Balti riikide koostööd. Ma kutsusin tolleaegsed Balti riikide juhid Tallinna ning me võtsime vastu asjakohase dokumendi. Sellest ajast alates algas meil väga tihe koostöö. Me pöördusime küll Moskva poole, küll rahvusvahelise üldsuse poole, saatsime neid dokumente kõigi riikide juhtidele. Rida dokumente läks ka ÜRO esindajatele. Ma usun, et see oli üks väga tõsine põhjus, mis pani aluse N. Liidu lagunemisele. Moskva kõige juhtivamad tegelased nägid tol ajal, et üksikult oleks võinud Balti riikidele suurt survet avaldada ja nad hõlpsasti n-ö korrale kutsuda, aga korraga kolme vastu nad ei saanud, ja kuna me olime maailma teadvustanud Balti riikide koostööst, siis see oli erakordselt suure tähtsusega.“

Tänastele riigijuhtidele paneb Arnold Rüütel südamele, et kindlasti peab jätkama ja tugevdama Balti riikide koostööd. „Me elame sellises piirkonnas, kus Venemaal on olnud geopoliitilised huvid. Olgugi et sellest avalikult ei räägita, on need huvid praegugi olemas, ja ma arvan, et selles peitub ka sõnum praegustele riigijuhtidele: tuleb olla tähelepanelik ja olukorraga reaalselt arvestada.“

Balti riikide koostöö, mis sai ajaloos kõvasti kannatada seepärast, et tollane president kunagi näitas teiste Balti riikide suhtes ülbet ja provokatiivset üleolekut, peab Arnold Rüütli arvates kõikide huvides jätkuma. „Meie tugevuse aluseks on see, et ühiselt seista demokraatlike väärtuste eest, mis moodustavad meie ühiskonnakorralduse nurgakivi ja mille eest oleme seisnud ajalooliselt.“ Kui nende väärtuste eest seisavad koos meie rahvaga ka teised rahvad, siis me jääme püsima – väidab Arnold Rüütel, senine Eesti kõigi aegade kõige ausam ja kõige parem president.

HEIKI VEIDEBAUM

President Arnold Rüütli kauaaegne isiklik tuttav,

Keskerakonna Tallinna Lasnamäe piirkonna liige ja revisjonikomisjoni liige

