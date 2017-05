Tõde ja tõetus meie meedias

Aga nüüd alternatiivmeedia poolele. Kui Soome suursaadik pahandas tema poolt „põlatud” soome ajakirjanike saate pärast Tallinna Televisioonis, siis ruttas uus telejuht kohe lubama, et seda saadet rohkem ei toodeta. Kas noore mehe kogenematus või lihtsalt hirm naabri suurkuju ees?

Või siis ühe naise kirjeldus külaskäigust Krimmi. Peavoolumeedia väitis olevat öeldud, et seal elatakse paremini kui Eestis. Vale puha! Jutt oli kohalike rahulolust, ja seda ausalt, ilma liialdusteta. Ja sealsete elanike arvamuse järgi.

Peavoolumeedia aga sai oma jõuetut viha näidata Tallinna Televisiooni vastu, mis neil nagu kont hundi kurgus kinni.

Tallinna Televisiooni teevad mõnikümmend professionaali. Riigiteles on ametis kolmesaja töötaja ringis. Kas nende saated on paremad? Vähemalt uudiste osas küll mitte. Tallinna TV suudab anda igapäevaelust palju selgema pildi. Rääkimata väga huvitavatest aktuaalse elu saadetest ja kvaliteetfilmidest.

Konkurents telemaastikul on väga tugev ja riigi poolt kinni makstavatel kanalitel on üha raskem oma eksistentsi tõestada. Nihelevad ka suuremad ajalehed. Lisaks on neil sisepinged ja avalikud pöördumised oma juhtkonna poole. Bravuuritar Anu Saagim lasti päevapealt lahti. Ajakirjanikud on omanike poolt surutud neile kasumit teenima.

Üsna tihti ilmub mõni kahtlase väärtusega kirjutisekene või siis väljamõeldud seksilugu.

See paneb kommentaatorid kihama ja siis nad ei saagi ise aru, et toidavad reklaamiahelat. Nii lihtne see on. Aga omanikud plaksutavad käsi! See ongi nende tänapäevane „ajakirjandus”.

Kurvem on aga lugeda pahatahtlikku ärapanemist. Ikka veel vohab ausa „Eesti asja“ segiajamine mingi rumala propagandaga. Käis meie peaminister Peterburi eesti kirikus tähistamaks tähtsat juubelit Eesti riigi ajaloos. Juubelit meie iseseisvuse esmaallikal. Milline kisa tõusis suurlehtedes! Leidus ka kommentaare, kus targemad inimesed mõistsid ajaloo tähtsust, aga paljud olid ikka veel pimedusega löödud.

Tegelikult on häda selles, et valitsemisest kõrvaldatud Reformierakond ei suuda harjuda opositsioonis olemisega. Nende käes aga on veel palju mõjutatud väljaandeid.

Paanikat tekitab ka EKRE oma hirmutavate väljaütlemistega. Nemad pole suutelised omama peale ühe kohaliku raadiojaamakese muid tõsiseltvõetavaid kanaleid. Aga pääsedes Tallinna TV ekraanile, on nende „kolmainsuse” ütlused üsna kahtlase väärtusega. EKRE peab oma vigadest õppima.

Läheb veel palju aega, kuni Eesti peavoolumeedia õpib aru saama tänasest ja täiesti uuest riigipoliitikast. Seniks aga jälgigem ikka ka teisi maailma infokanaleid. Siis selgub tõde.

AIVO OINA

Viimati muudetud: 10.05.2017

