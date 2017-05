Politoloogia – paremerakondade salarelv ehk kuidas sotsiaalteadused teevad valimistulemusi

aegadest. Vana režiimi toetavad monarhistid istusid Rahvusassamblee saalis juhataja kõnetoolist vaadatuna paremal pool ja need, kes toetasid

See kõik on ajalugu. Läks aega mis läks, aga nutikamad poliitikud tabasid ära, et valija ei premeeri neid häältega mitte ainult tegude ja vaadete, vaid ka liigituse vasak–parem järgi. Esmatähtsus ongi siin sõnademängul “ parem–vasak ” . Üsna varsti pöörati politoloogias nende mõistete tähendused vastupidiseks: vasakust sai parem ja paremast vasak.

Parempoolsus seostub inimese teadvuses esmalt paremakäelisusega. Paremakäelisust mainitakse piiblis umbes 100 korda, vasakukäelisust 25 korda. Seejuures näidatakse paremakäelisust näidatakse alati positiivses valguses ja vasakukäelisus on piibli järgi ebanormaalne ning vale. Järelikult kipub poliitikast vähehuvitatu valima ikka neid “paremaid”, nagu õpetab Piibel.

Vasakukäelisust peeti puudeks. Paljudel ongi vasak käsi nõrgem ja vähem osav. Järelikult – ka vasakparteid on puudega ja valed. Vasakule jäävad sotsialism, kommunism ja NLKP. Eestis on kombeks vasakpoolsust ja keskparteid (kõike, mis ei ole parempoolne!) seostada vargusega, korruptsiooniga (“läks vasakule”) jne. Õnneks meil siin pole otsest ohtu elu kaotada, aga kahtlustuse võib saada kraesse küll. Parempoolsetele ei hakka korruptsioon ja vargus mitte kuidagi külge!