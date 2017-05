Keskerakond aitas vähiravifondil annetusi koguda

KE pressiteatest, 10. mai 2017

Keskerakonna poliitikud kogusid üle Eesti annetusi 18 kohas ligi 60 inimesega. Erakonna esimees Jüri Ratas kogus annetusi Järve Selveris. Ta sõnas, et heategevus on tema jaoks olnud alati olulisel kohal ning pakkumist koguda raha vähihaigete raviks ta pikalt ei kaalunud.

"Oleme „Kingitud elu“ fondiga juba pikka aega koostööd teinud, olen proovinud võimalusel ikka nende tegemistes kaasa lüüa. Tahan tunnustada Toivo Tänavsuud ja tema meeskonda nende väga olulise panuse ja missioonitunde eest, mistõttu on võitluses vähiga abi saanud paljud inimesed, kelle jaoks oli see üheks viimastest võimalustest ellu jääda,“ ütles Ratas.