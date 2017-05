Ühiskond sünnitab uusi põlvkondi vanematelt saadud väärtuste kaudu

Kulgemine hakkab meenutama stiililt maalikunstnik Kaido Ole digiajastu-maailmanägemust. Esialgu tundub, nagu Ole maalideski, et kitšilik filmilugu on ühekihiline, naiivne ja plakatlik. Noormees Tanel elab väikeses Lasnamäe korteris. Ta kommenteerib ja tegutseb. Kangelase erakordne positivism ja mõnus huumor tõmbab lugu jälgima. Tanel lavastab iseennast. Ise filmib. Edastab ja laadib üles iseenese kommentaaresinemisi. Energiline noormees loob ja laiendab oma veebimaailma. Ise impronäitlejana kommenteerib, et on elukutseline Youtube'i videote postitaja.