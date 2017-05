Michal haub lasteaedades rahvuskonflikti

"Haridussüsteemis soovime põhimõttelist muutust – kogu haridussüsteem võiks lasteaiast alates olla üks ja eestikeelne. Nii kaoks ka Keskerakonna kasutatav pinnas eesti- ja venekeelsete inimeste vastandamiseks ja erineva jutu rääkimiseks erinevates auditooriumides," lausus Michal ERR-ile.

"Riik ja omavalitsused peavad üleval ühte haridussüsteemi. Praegu algab eestikeelne haridus vene koolides alles gümnaasiumist, kus on võimalik õppida 60% eesti ja 40% ka teises keeles. Ühtse süsteemiga algaks eesti keele õpe lasteaias. Sellisel juhul kaoks ka küsimus keeleoskusest, hilisematest probleemidest keeleõppega ja erinevatest inforuumidest," selgitas Michal.

Huvitav, mida ikkagi pidas Michal silmas, kui ta Rahvusringhäälingu vahendusel taas heidab Keskerakonnale ette eesti- ja venekeelsete inimeste vastandamist. Ilmselt seda, et ligi 17-aastase valitsemisperioodi jooksul, sealhulgas aastaid ka haridusministeeriumi eesotsas, ei suutnud Reformierakond, eriti pärast Pronksiööd, selles valdkonnas midagi korda saata.

Ka Vikerraadio 7. mai saates „Samost ja Rumm“ tõdes saatejuht Hannes Rumm, et Reformierakond tuli ideega, et haridus võiks juba lasteaiast alates olla Eestis eestikeelne, välja 20 aastat liiga hilja. Vahepeal on üks põlvkond Eestis elavaid vene noori puuduliku keeleoskusega üles kasvanud. Rumm märkis, et valimiskampaanias rahvustevaheliste pingete kaardi väljakäimist oli ette arvata.

Teine saatejuht Anvar Samost tõi välja, et kõige keerulisem on selles küsimuses olukord Ida-Virumaaga. Kui Tallinnas võib järkjärgulist ühtsele eestikeelsele haridusele üleminekut ette kujutada, siis palju raskem on see Sillamäel, Kohtla-Järvel ja Narvas.

"Loodan, et see on ainult minu paranoia, ja kuskil ei ole kurikavalat ideed, et teeme niimoodi Tallinnas, ja las Narvas, Kohtla-Järvel ja Sillamäel venekeelne haridus jätkub. /.../ Kui see peaks plaan olema, siis on see väga halb plaan – siis me getostame selle Ida-Virumaa täiesti ära," sõnas Samost.

Huvitav on siinjuures ka asjaolu, et Michal sai oma Tallinna lasteaedade keeleeksperimenti põhjalikult demonstreerida Rahvusringhäälingu uudistesaates AK. Samas ei olnud AK-l seekord Tallinna teemal esinejale ühtegi teravat küsimust. Mäletame aga hästi, kui terav püüdis AK olla siis, kui Tallinna-teemalistele probleemidele ja rahvusküsimusele rõhudes taheti nurka ajada peaministrit.

AIVAR JARNE

Viimati muudetud: 10.05.2017

AIVAR JARNE, 10. mai 2017