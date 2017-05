Ideaalset pensionisüsteemi pole olemas, kuid me liigume õiglasema süsteemi poole

Praegune pensionisüsteem on ajale jalgu jäänud

See-eest kindlustusosa sõltub täielikult inimese töötasu suurusest. Staažiosa omakorda oleneb töötatud ajast. Pensioni teise samba osa sõltub inimese enda sotsiaalmaksust ning riik suunab sotsiaalmaksust omakorda II sambasse 4%. Kolmanda samba osa on vabatahtlik, ning inimene kogub seda ise.

Seega sõltub pensioni baasosa suurus sellest, kui palju meil on pensionäre ja kui palju on töötajaid.

Kehtivat vanaduspensioni iseloomustab kolme samba süsteem. Esimese samba osa koosneb baasosast, staažiosast, mida koguti kuni 1998. aastani, ja alates 1999. aastast kindlustusosast. Baasosa, mis moodustab umbes kolmandiku keskmisest vanaduspensionist, on kõigil inimestel täpselt samasugune. Esimese samba osa ei kogu inimesed ette, vaid seda makstakse pensionärile samal ajal töötavate inimeste sotsiaalmaksust.

Pensionide väga suur mõjutaja on tööealiste inimeste arv ja nende poolt makstud sotsiaalmaks. Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi koostöös valminud „Vanaduspensioni jätkusuutlikkuse analüüs 2016“ tõi esile, et Eesti rahvaarv väheneb 2060. aastaks seniselt 1,31-lt miljonilt 1,11 miljonini. Seejuures tööealiste inimeste arv (vanuses 18–63 eluaastat) väheneb 256 000 võrra ehk 32%. Suurima muutuse teeb läbi just pensioniikka jõudvate inimeste arv (üle 63-aastaste vanuserühm), mis suureneb 106 000 inimese võrra ehk 41%.