Madeleine Albright – jõupoliitikale toetunud välisminister

Mõlemad liidrid olid hiljuti teiseks tärminiks ametisse valitud ning kahtlemata tahtsid mõlemad ajalugu teha. Päevakorras oli üsna mitu küsimust, aga alustuseks räägiti NATO-st. Jeltsin kordas, et NATO laiendamine on ohtlik ja arutu, kuid väljendas valmisolekut aidata Ameerika Ühendriikidel leevendada niinimetatud "negatiivseid tagajärgi".

Seejärel palus ta eraviisilist garantiid, et NATO-sse ei võeta vangistatud endisi Nõukogude vabariike (Eesti, Leedu ja Läti). President keeldus, väites, et niisugune lepe jätaks Venemaast nõrga mulje, jagaks Euroopa jälle ümber, õõnestaks rahupartnerlusprogrammi ja pahandaks Balti riike.

Jeltsin taandus, kuid ei vandunud alla. Ta palus kinnitust, et endisi Nõukogude vabariike ei võeta vastu "esimestes ringides". President vastas, et ta ei taha vanu stereotüüpe taaselustada ega jätta muljet, nagu poleks Venemaa ja NATO põrmugi muutunud. Pärast Jeltsini ja tema kaaskonna ägedat sõnavahetust pöördus Venemaa liider õlgu kehitades Clintoni poole: "Mis siis ikka, Bill, ma vähemalt püüdsin."”

Tallinnas avati 2013. aastal Boriss Jeltsini bareljeef mälestamaks teda panuse eest Eesti iseseisvuse rahumeelsesse taastamisse aastatel 1990–1991, kuid Albrighti mälestustest ilmneb, et lõpuks lähtus ka Jeltsin siiski vaid Venemaa huvidest.

"Välispoliitika eesmärk on mõjutada teiste riikide poliitikat ja tegusid viisil, mis teenib sinu huve ja väärtusi. Selleks sobivad kõik vahendid, alustades lahketest sõnadest ja lõpetades tiibrakettidega," kirjutab Albright. "Diplomaatia on nende kannatlikult ja õiges vahekorras tempimise kunst."

See on tavatu avameelsus, millega Albright avab oma mälestustes suurriikide jõupoliitikale toetuvat mõtteviisi, kuigi midagi üllatavat selles ilmselt kellelegi enam ei ole. Juba Theodore Roosevelt, USA president aastatel 1901–1909, armastas ju korrata Lääne-Aafrika vanasõna: "Räägi mahedalt ja kanna suurt nuia; sa jõuad kaugele."

Tänapäeval võib pahatihti näida, et lahkeid sõnu ja mahedat juttu on riikidevahelises suhtluses jäänud vähemaks. Levimas ongi rohkem otsene jõuga ähvardamine, ebadiplomaatiline plõksimine, igasuguste "punaste joonte" tõmbamine ja kõnelemine tiibrakettide keeles. Seda arvestades tuleb ainult loota, et Balti riikidele jääb USA välisministrite mälestustes ka edaspidi sama marginaalne roll. Tõenäoliselt ei tahaks ju keegi, et mõni neist oleks sunnitud pöörama meile nii palju tähelepanu nagu Madeleine Albright omal ajal näiteks Balkanile.