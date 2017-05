Konservatiivide võit Briti kohalikel valimistel

Kn, 10. mai 2017

Liberaaldemokraadid parandasid küll enda häältesaaki, kuid kaotasid kohti volikogudes. Rohelistel läks hästi, aga konservatiivid olid ainsad, kes said kohti juurde Suurbritannia kõigis osades.

Üheaegselt on kasutusel erinevad valimissüsteemid. Enamik kohti jagati ühe-, kahe- või kolmemandaadilistes ringkondades nn. esimesena-üle-joone meetodi alusel, mille puhul valija sai märkida ainult ühe eelistuse. Aga näiteks Šotimaal on kasutusel üksiku ülekantava hääle meetod, mille puhul hääl kandub kandidaatide vahel edasi vastavalt valija poolt märgitud eelistustele.

Erinevate valimissüsteemide kasutamine muudab keeruliseks häältesaagist üleriigiliste kokkuvõtete tegemise, kuid BBC kalkulatsioonide kohaselt saanuks Konservatiivne Partei praegu üldvalimiste korral 38%, Tööpartei 27%, Liberaaldemokraadid 18%, UKIP 5% ja ülejäänud 12% häältest. See oli konservatiivide jaoks kohalikel valimistel parim tulemus alates aastast 2008.

Veidi üllatav oli see, et konservatiivid tõusid nüüd päris tugevalt isegi Šotimaal, kus juhtiva positsiooni säilitas küll vasaktsentristlik Šoti Rahvuspartei, kuid leiboristid langesid kolmandaks.