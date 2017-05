Toomas Väinaste: Ettevõtlust ja ettevõtlikke inimesi tuleb toetada

Kui te pool aastat tagasi koduvallast Vinnist Riigikokku tulite, ütlesite, et teete seda raske südamega. Kas nüüd, reaalselt poliitikat teostades, on südamel kergem hakanud?

Eks ikka ole niisugust pöördelist otsust raske teha, eriti kui poliitikas puuduvad suured ambitsioonid. Kuid, olles eelnevalt olnud 15 aastat vallavanem, on nüüd hea teada, kuidas riigi poolel tegelikku võimu teostatakse. Toompea võimukoridorid on praeguseks selged.

Mis nendes võimukoridorides üllatavat on olnud?

Siin liiguvad paljud asjad alles pärast pikki arutelusid. Ma polnud harjunud ajama ka palju tühja juttu, mida siin aetakse päris palju. Vallavanemana tegelesin konkreetsete asjadega, siin aga olen üks 101-st.

Millest tahaksite Riigikogu kõnetoolist rääkida?

Eestis peab olema tugev majanduspoliitika ja ettevõtlus. Kui meil see on tugevatel alustel, siis on head eeldused ka sotsiaalsfääri, hariduse ja kultuuri arenguks. Lisaks sellele, et oskame riigi sees raha ringi jagada, peame oskama ka luua tingimused selleks, et ettevõtlus ja ettevõtted tugevneksid. Siis saame hakata ka inimestele paremat palka maksma, ning nad tuleksid näiteks Soomest või Rootsist tagasi, kuhu nad siinse madala palga tõttu on läinud.

Millised võiksid olla majanduskasvu soodustavad sammud paari lähema aasta jooksul?

Peame tegema selgeks, mida meie ettevõtetel on vaja, et olla veel paremad ning leida uusi võimalusi kaupade ekspordiks. Praegu on selleks loodud isegi eraldi ministri ametikoht, ning ma loodan sellest palju. Ettevõtlust ja ettevõtlikke inimesi tuleb toetada.

Kas põllumajandussaaduste eksporti annab suurendada?

Kui meil oli põllumajanduse osakaal kunagi 35%, siis öeldi, et nii palju pole vaja ning et piisab 5–6 protsendist. Maaelu jäi soiku, ning nüüd selle viie pealt edasi minna on ülimalt keeruline. Oma riigis vilja, piima ja liha müüa me oskame, kuid on vaja, et saaksime seda ka mujale eksportida. See tooks riigile reaalselt raha juurde.

Kui Euroopa Liidu põllumajandustoetused hakkavad vähenema, kas siis Eesti maaelu on suuteline toime tulema?

Praegused toetused tuleb maksimaalselt ära kasutada. Meie põllumehed väärivad seda, et neid toetataks. Edaspidi loodaks põllumajanduse ekspordis rohkem ka meie esinduste peale. Kui meil on välisriikides üle 40 esinduse, siis peaks ju nad saama hakkama ka sellega, et leiame oma väikesele riigile uusi turge.

Olete pikalt olnud vallavanem. Kas teie arvates kulgeb praegu teostatav haldusreform mõistlikus suunas?

Minu meelest hakati selle reformiga juba eelmise valitsuse ajal pihta valest otsast. Kui kunagi oli regionaalministriks Ida-Virumaa mees Vallo Reimaa, siis tema alustas õigest otsast, – et paneme enne paika rahastamise ja kohustused ning siis joonistame uued piirid. Seekord aga hakati ikka pihta piiride joonistamisest ja omavalitsuste liitmistest. Ning nüüd ette võetud sundliitmised ei ole samuti õiged. Me tekitame kohapeal pahameele, mida me ei ole ära teeninud.

Kas Vinni vallal on liitumistega hästi läinud?

Vinni vallaga liitusid Rägavere ja Laekvere, ning meie tugev vald saab veel suuremaks. Selles on üle 7000 inimese. Ei tekkinud üldse probleemi, kuhu tuleb vallamaja või mis saab valla nimeks.

Riigireformiga soovitakse nüüd pealinnast osa asutusi viia mujale üle Eesti laiali. Kuidas sellele vaatate?

Mina sellel suurt mõtet ei näe. See ei loo uusi töökohti ning tekitab samuti segadust. Pole ju vahet, kas näiteks Paidesse toodavas asutuses käivad tööl need, kes varem Tallinnas käisid või sõidavad nad nüüd tööle Tallinnast. Mul on hea meel, et näiteks Sisekaitseakadeemia jäi Tallinna. Noored soovivad tulla kooli ikka pealinna. Aga kohapealne praktika ning väljaõppel Narvas ja mujal käia on mõistlik ja vajalik.

Käite ka ise tööle Vinnist ja kandideerite seal kohalikel valimistel. Kas Riigikogu liikme töö on ühitatav kohaliku omavalitsuse tööga?

Olen kandideerimas ning kui osutun Vinnis valituks, siis hakkan tööle ka kohalikus volikogus. Minu meelest on praegune kord, kus Riigikogu liikme tööd saab ühitada kohaliku võimuorgani tööga, palju parem. Nii saab olla palju enam kursis kohalike probleemidega ning kaasa lüüa mõlema võimuorgani tegemistes. See ei saa kuidagi kahjuks olla. Peaasi, et inimene ise suudaks ja tahaks seda.

[fotoallkiri] TUGEV MAJANDUSPOLIITIKA: Toomas Väinaste sõnul peavad Eesti majanduspoliitika ja ettevõtlus olema tugevatel alustel, sest siis on head eeldused ka sotsiaalsfääri, hariduse ja kultuuri arenguks.

