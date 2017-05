Macroni toetajatel seisab suur töö alles ees

10. mai 2017

Macroni häältesaak jäi alla ainult tulemusele, mille saavutas 15 aastat tagasi Jacques Chirac. Toona pääses ootamatult teise vooru ka Jean-Marie Le Pen, kelle käsi ei käinud seal kuigi hästi. Kui tema tütar Marine Le Pen parandas nüüd oma häältesaaki esimese vooruga võrreldes 39% võrra, siis vanem Le Pen omal ajal ainult 15% võrra. See näitab, et Rahvusrinde potentsiaalne kandepind on vahepeal märgatavalt laienenud.