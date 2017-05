Reformierakond – majanduspoliitiline oht

10. mai 2017

Arutelu keskendus riigi majanduspoliitilistele valikutele. Pevkuri sõnum ja loosung, et praegune valitsus valetab, keelab ja laristab, olid selged ja avaldatud ka juba enne ettekannet. „Kui ettevõtetel läheb hästi, on inimestel tööd ja riigil maksutulu. Alles seejärel on võimalus arutada, kas tõsta sotsiaaltoetusi ja pensione, suurendada kultuuritoetusi või tõsta õpetajate ja politseinike palku. Olemasoleva raha ümberjagamine meid ühiskonnana rikkamaks ei tee,“ ütles Pevkur.

Ülesastunud eksperdid paraku ei jaganud Reformierakonna juhi lauskriitikat praeguse valitsuse majanduspoliitika suhtes. Skype’i endine juht Sten Tamkivi on rohkem silmas pidanud just avatust ja investeerimisvajadust. Ta on öelnud, et tulles nii väikesest riigist nagu 1,3 miljoni elanikuga Eesti, on loomulik, et enda ettevõtet ei ehitata niisuguse tillukese turu jaoks, vaid püüeldakse algusest peale välisturgudele.