Keskerakond sammub Tallinnas tugeva võidu suunas

ANDRE HANIMÄGI, 10. mai 2017

Tallinna valitsenud Keskerakonna eesmärk on loomulikult jätkata enamusega volikogus, sest elanike usaldus linnajuhtimise suhtes on kõrge, ning ideedki pole otsas. Veebruaris avalikustatud uuringu järgi on Tallinna elukeskkonnaga rahul 95% ning oma linnaosaga 93% linnaelanikest.

Keskerakond koostab tugevat nimekirja

Kuigi sõnades, tegudes ja arvudes on Tallinna linnajuhtimine tugev, pakuvad valimised pealinnas erakonnale siiski väljakutset. Näiteks pole Lasnamäe esinumber sel korral 2013. aasta valimistel ligi 40 000 häält saanud Edgar Savisaar. Erinev on ka see, et sel korral on Keskerakond valitsuses peaministrierakond. Kas see kuidagi mõjutab valijate eelistust, näitab aeg. Kuid nii mõnigi võib nüüd arvata, et Keskerakond on küll Tallinnas hästi hakkama saanud, kuid häält pole neile Reformierakonna tasakaalustamiseks enam niivõrd vaja.

Valijate usaldus poolthäälte saamise kaudu on kahtlemata Keskerakonna eesmärgiks, ning selle nimel tehakse iga päev tööd. Keskerakonna Tallinna Nõukogu, kuhu kuuluvad Tallinna piirkondade juhid, on nimetanud tänaseks kõik pealinna valimisringkondade esinumbrid. Mustamäe esinumbrina läheb kohalike omavalitsuste valimistele vastu Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas, Lasnamäel – abilinnapea Mihhail Kõlvart, Haaberstis – Riigikogu liige Viktor Vassiljev, Põhja-Tallinnas – Europarlamendi liige Yana Toom, Kristiines – Riigikogu liige Andrei Novikov, Pirital – linnaosavanem Tõnis Mölder, Nõmmel – haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Kesklinnas – riigihalduse minister Mihhail Korb.

Tegemist on tugevate kandidaatidega. Minister Mihhail Korb on endine Kesklinna vanem, Viktor Vassiljev on enne Riigikogu liikme staatust olnud Haabersti linnaosa vanem, Yana Toom on töötanud Tallinna abilinnapeana. Järgmisel nädalal toimub Tallinna Nõukogu koosolek, ja siis peaks selguma, kes saab Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaadiks.

Michal näitab näpuga

Lisaks nimedele hääletavad inimesed muidugi ideede poolt. Varasemalt on Keskerakond saavutanud just nendega edu – võtame näiteks tasuta ühistranspordi. Kui Keskerakond on kinnitanud, et tasuta ühistransport jätkub Keskerakonna võidu korral igal juhul, siis Reformierakond on sellisest kinnitusest mööda hiilinud. Reformierakonna tõenäoline linnapeakandidaat Kristen Michal on vastanud, et ühistransport vajab uut lähenemist. Võimalik, et „uus lähenemine“ tähendab siiski tasulist ühistransporti?..

Reformierakonna potentsiaalse linnapeakandidaadi osas on ajakirjanik Indrek Kiisler aga imestanud, et kuidas saab Tallinna linnavalitsusele midagi ette heita mees, kel vaid mõned aastat tagasi tuli ülekuulamistel käia tumendatud klaasidega autoga.

Kõneainet on Reformierakond püüdnud tekitada ka klassikalise vastandamise tekitamisega eesti–vene teljel: lasteaia õppekeelte küsimuses. Oravate valimislubadus on, et haridusmaastik peaks juba lasteaiast olema eestikeelne. Sellele ideele on juba oponeerinud arvamusliidrid, haridusminister ja ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kes leidis, et lapsi ei tohiks valimistevankri ette rakendada.

Reformi ja EKRE lähenemine?

Küll aga soovitakse muidugi kõigi erakondade poolt sihiks võtta vastandumine Keskerakonnaga, ja seda teevad ka sotsid. Nädalavahetusel toimunud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogul leiti, et eestlased ning venelased peab ühendama Keskerakonna elimineerimiseks ainuvõimult. Keskerakonna juhatuse liige Mihhail Korb sõnas vastuseks, et idee Keskerakonna võim murda ei ütle midagi selle kohta, kuidas soovitakse linlaste elukvaliteeti parandada. Ka tegevlinnapea Taavi Aas leidis, et sotsiaaldemokraatidel on seni trumbina välja pakkuda selfie -mees, kes käib ülikonnakingaga koristustöödel ja paneb kehvema välimusega autodele oma kleepekaid. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna potentsiaalse linnapeakandidaadina on välja pakutud Rainer Vakrat.

Päris kindel see aga muidugi ei ole, sest ainsana on oma ametliku linnapeakandidaadi kinnitanud EKRE, kes näeks selles ametis erakonna esimeest Mart Helmet.

Isamaa ja Res Publica Liit pole samuti oma eelistust avaldanud. Küll aga on erakonna naiskogu leidnud, et see võiks olla Viktoria Ladõnskaja.

Vabaerakonna leeris valitseb veel vaikus.

Kuigi Keskerakonna eesmärk on võita volikogus absoluutne enamus, võiks negatiivsema stsenaariumi korral küsida: milline võib välja näha koalitsioon Tallinnas? Kas liberaalse Reformierakonna valija on nõus isolatsionismi pooldava EKRE-ga ja vastupidi, ning kas sotsiaaldemokraadid on valmis seda kõike koos hoidma? Elame-näeme.

Senised arvamusküsitlused näitavad igal juhul, et Keskerakond sammub Tallinnas tugeva võidu suunas.

PÕNEVUS KASVAB: Järgmisel nädalal toimub Tallinna Nõukogu koosolek, ja siis peaks selguma, kellest saab Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaat. Just selle isiku kaela võidakse sügisel panna pealinna meeri ametikett.

