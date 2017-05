Tiit Terik: Rõivas elab enda loodud paralleelmaailmas

03. mai 2017

Terik, kes ka ise julgeolekupoliitika alustest Riigikogus kõne pidas, sõnas, et istus enda teada reformierakondlastega samas saalis, kuid järeldused, mille teeb näiteks Taavi Rõivas sotsiaalmeedias, on pehmelt öeldes kummalised ja on lausa pahatahtlikult valed. „Valitsus on öelnud selgelt, et Eestist saab hübriidohtude vastase keskuse asutajaliige, ometi loeb Taavi Rõivas samu vanu jutupunkte maha reaalsusest sõltumata, rääkides kuidas valitsust see keskus ei huvitavat,“ tõdes Terik.

Niisamuti on tema kui Kaitseliitlase jaoks üllatav kuulda Rõivase süüdistust Vene propaganda heaks töötamisest või selleski, et e-valimiste lühendamine on reformierakondlaste jaoks julgeolekuoht. „Mõistan opositsioonierakonna teatavat soovi külvata mingit hirmu või segadust julgeolekupoliitikas valimistel häälte vastu, kuid see on väga lühinägelik, inetu ja lausa ohtlik tee,“ rõhutas riigikogulane, kelle sõnul tundub Reformierakonna plaadimängija olevat lihtsalt kinni kiilunud ning seda võis juba märgata ka EV100 juubeliürituse tähistamisel Peterburis.

Niisamuti tekitas temas arusaamatust Taavi Rõivase etteheide peaministrile, et ta justkui pisendaks ida poolt tulevat sõjalist ohtu. „Peaminister tugineb meie ja liitlaste pädevatele hinnangutele, kuid see olevat puru silma ajamine, kui öelda, et sõjaoht on madal. Hüsteeria külvamine ja igapäevane hirm ei tule meie riigile, inimestele, majandusele ja välisinvesteeringutele küll kasuks,“ sõnas Terik. Ta lisas, et julgeoleku küsimustes on alati valitsenud erakondade ülene konsensus ning julgeolek on praeguse valitsuse selge prioriteet. Selle kinnituseks on kas või tõsiasi, et tänane valitsus investeerib kolme aasta peale kaitseinvesteeringuteks 60 miljonit eurot lisaraha. „Isikliku ja maailmavaatelise vastandamise ja ründamise võiks julgeolekust rääkides küll julgelt kõrvale jätta,“ kinnitas Terik.

Tema hinnangul on õige suund just see, millele peaminister Jüri Ratas korduvalt viitas, et julgeolek pole sõltuvuses vaid padrunite ja kahurite arvust sõjaväes, vaid see on igapäevane töö kõigi meie inimestega, et heaolu riigis kasvaks ning ühes sellega ka kaitsetahe. „Eesti riigi julgeolek on meie kõigi ühine vastutus. Selle asemel, et julgeolekut õõnestada, võiks suurim opositsioonierakond mõelda sellele, kuidas inimeste heaolu parandada, mitte sellele, kuidas iseenda seisu parandada. Paraku ei jää sellised rünnakud aga sisepoliitilisteks küsimusteks, vaid kahjustavad meie mainet ka rahvusvaheliselt,“ ütles Terik.

Viimati muudetud: 03.05.2017

Jaga

|